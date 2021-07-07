正論：教員策劃放炸彈　恐怖主義罩全城

經過黑暴一役，香港淪為恐怖之城，《港區國安法》只換來表面平靜，實際上暗濤洶湧。警方國安處拘捕激進港獨組織9名成員，他們擬在全港多區包括鐵路及法院放置炸彈，並在鬧市賓館破獲該組織的炸彈實驗室。最駭人聽聞的是，被捕人士當中，赫然有大學和中學教職員在內。這些「人之患」利用無知學生犯案，將香港破壞殆盡在所不惜，還有人性嗎？

警方國安處周一在全港多區採取行動，檢獲製造高爆炸性爆炸品TATP的器材、小量炸藥及小量化工原料、大量通訊器材、氣槍和一批現金。激進港獨組織「光城者」年初開始活躍，上月起租用尖沙咀一間賓館，作為製造爆炸品的實驗室。警方直指該組織分工精密，有金主，有行動指南，策劃在公共設施包括汽車、垃圾桶、海底隧道、鐵路及法庭放置土製炸彈，而且計劃已進入實踐階段，訂明本月上旬發動襲擊，簡直喪心病狂。更令人震驚的是，被捕人士當中，6人為中學生，另有大學管理層及中學教職員涉案。警方相信該組織利用網上社交平台和街站接觸涉案學生，教職員則施以利誘，提供資金予他們策動恐襲，事成後擬安排他們離港，行動中，共凍結逾60萬元資產。

十多歲的年輕人涉世未深，血氣方剛，容易為黑暴文宣荼毒和招攬，被人利用在某程度上是悲劇，值得同情。但大學管理層和中學教職員則不然，他們都是接受過高等教育的成年人，甚至是作育英才的教育工作者，不僅在社會有一定地位，社會亦對他們有相當高的期望，偏偏事實恰好相反，他們不但策劃炸彈恐襲，犧牲人命來換取政治圖謀，更利用未成年的中學生充當爛頭蟀，企圖將滿手鮮血的罪行假手於人。更可怕的是，支持或同情恐怖分子的市民竟大不乏人。正如保安局局長鄧炳強所說，過去8日本港接連出現與恐怖襲擊相關的案件，市民千萬不能同情恐怖分子，必須予以譴責，否則所有人都會受害，可謂一語中的。

在恐怖主義面前，沒有人是孤島，喪鐘為你我而鳴。今次幸好有警方神勇破案，及時阻止了炸彈恐襲，挽救全城安全，否則將有甚麼可怕後果，想一想也令人不寒而慄。這些恐怖分子泯滅人性，必須嚴懲重判，尤其是當中涉及教職員，更是罪加一等。事實上，黑暴期間，本港多所大學都淪為恐怖分子基地，中大、理大甚至淪為火光熊熊的汽油彈戰場，正常香港人沒齒難忘。堂堂大學居然淪落至此，與教職員其身不正、向學生播獨及引狼入室絕對脫不了干係，各大學管理層至今鮮聞清算問題教職員，一味姑息養奸，終於讓黑暴種子生根，毒爪終伸向無知學子，毀了整整一代人。

當然，中學同樣好不了多少，黃師獨師長年在校內向學生灌輸仇中仇警思想，孕育出一批又一批小暴徒，警方在黑暴拘捕過萬人，未成年人不在少數，教育局至今僅將寥寥數名獨師釘牌，虛應故事，彰彰明甚。更有甚者，局長楊潤雄忙不迭為被釘牌的教師鋪路，設立復牌機制，令人嘩然。黑暴禁而不止，教育官僚失職塞責絕對難辭其咎。

說來實在可悲，香港號稱文明城市、國際大都會，其實名不副實，整個社會愈來愈墮落，愈來愈反智。當家長竟會帶同年幼子女向恐怖分子獻花，香港病入膏肓自不待言。說到底，港府長期放縱毒媒獨網散播邪說歪理，對獨師黃師放任自流，終於葬送了年輕一代，毀了香港根基。《港區國安法》只能禁暴於一時，始終未能斬草除根，當恐襲由明轉暗，更防不勝防，有條件的港人固然趕着移民走夾唔抖，商家撤資更是必然結果。到了那時候，香港淪為被恐怖主義籠罩的死城，還有甚麼前途可言？