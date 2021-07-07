美國對付中國的輿論戰是從人權、自由、民主平等的道德高度來抨擊，並扯上中國共產黨的政治本質，把中國被指控犯上的各種罪行均歸咎於中央政權。剛開的聯合國人權理事會會議正是美國動員各附庸國全面攻擊中國和中共，期間竟揭出加拿大原住民兒童歷史上非法死亡事件，暴露出加拿大政府與天主教會合作對原住民種族滅絕政策，相信總數在萬計的原住民兒童被虐待、性侵，死亡的當在千數以上。

這顯示出加拿大文明社會極其醜惡的反人類罪行，也揭示了加拿大一類歐美資本主義的實在本質，且暴行才在90年代停止，延續200年。多少代加拿大政府和天主教會參與，加拿大政府抵賴不了。相對於歐美虛構中國強迫維吾爾族人民勞動的謊言，一方面口說無憑，另一方面證據確鑿，差別巨大。

正因如此，中國才可即時以此反批加拿大，在輿論戰上反客為主。加拿大以外，美國及澳洲對原住民的種族與文化滅絕罪行更罄竹難書。由此變成歐美的真正邪惡，怎可與借維吾爾族虛構謊言相比？抨擊中國種族滅絕之說便不擊而潰。

歐美犯的罪行抵賴不了，中國乘勢攻擊，是為各地原住民伸張正義，求國際社會和歐美社會公平賠罪與補償，並制訂法律，在全球範圍內懲治涉案的機構與個人，不因是號稱民主的政府，或號稱博愛的天主教、基督教教會，而可免受懲罰。不懲罰它們，何以在全球樹立人權、公義的標準？

中國政府要做，一是在國內宣傳，用紀錄片等形式，將它們的罪行披露，教育民眾，使之認識到西方資本主義的人權、民主、自由是怎樣的虛偽和邪惡，不要被謊言欺騙，也使民眾認識中國社會發展的需要和正確。二是與國際反帝國主義，反殖民主義的左派人士，尤其是歐美社會左派人士，互相呼應，要歐美政府對滅絕原住民的罪行負責，作出補償和在法律上永遠禁止同類罪行，也要在國際社會各個方面抨擊歐美政權的虛偽、不公義、不人道，以及還在實行各種各樣的種族主義政策與行為。

要打擊種族主義的反人類行為，中國要與世界人民合作，作為人類命運共同體的事業，不能囿於一時一地的政治需要，中國對世界發展應負有責任。