《港區國安法》實施，反修例暴亂平息，中央落實全面管治權，要對香港行政、立法、司法及上層建築領域改革，將香港融入國家發展大局、納入國家治理體系，使香港一國兩制成為中國特色社會主義組成部分，這是香港不可逆轉的發展方向。

這樣的發展，在某些方面，如打掉反中亂港勢力，維護國安等戰線進展不俗；某些方面則遇阻重重，遭到制度上、人事上系統性的抗拒，如香港司法領域。最近香港終審法院首席法官和律政司司長，獲特別行政區最高榮譽的大紫荊勳章，這事讓人覺得很不對頭，很有些名堂，港府頒勳章時讚揚他們堅守法治、維護各界對香港司法制度信心建樹良多。他們則表示，自己獲獎是政府對全體法官及司法人員工作和貢獻的肯定。

如此一唱一合，要是在和平安穩年代、港英政府年代，榮譽酬庸「排排坐、分果果」，這樣的「司法界大人物」，獲授勳章，大家會毫不在意，這類完全沒有營養的官話、廢話，大家聽得太多，早已麻木。然而時下不同，一場反修例暴亂暴露香港司法制度和司法領域中人諸多問題、暴露香港司法領域有一個反中亂港勢力的保護傘、暴露司法領域英國殖民化的惡果極為嚴重、暴露這些問題正在蠶食一國兩制的根基、暴露他們對實施《港區國安法》和落實中央全面管治權抗拒和消磨的可能。

更為嚴重的是，中央已清楚掌握這些問題，並要求司法界盡快改革。為此，不久前終院首席法官率團進京，聽取最高人民法院院長周強代表中央對香港司法改革的指示要求。當時的表現就頗為倨傲，香港司法界新聞稿把此行定性為禮節性拜訪。回港後仍按兵不動，在公開場合重申香港要「司法獨立」如何如何，還號召資深大律師們要為此努力發聲，一副「你有你講，我有我唱」的架勢。然而，他們竟榮獲大獎，豈非咄咄怪事！