小狗遇見大狗，往往狂吠亂叫，反而大狗默不作聲。莫非大狗懼怕小狗？當然不是。小狗之所以擺出挑釁姿態，是因本身有危機感，只有通過狂吠為自己壯膽。而大狗由於有絕對自信，認為小狗傷害不了自己，根本不必理會。

中美博弈就像小狗遇見大狗，一方狂吠亂叫，一方默不作聲。雖然以小狗比喻美國也許不太恰當，它畢竟還是世界唯一超級強國，但觀其所作所為，絲毫沒有超級強國的味道，反而更像缺乏自信的小狗，焦慮不安，歇斯底里。反觀中國一直氣定神閒，巋然不動，只是專注於做自己的事情，不理對方狂吠亂叫，偶爾才反擊一下。

這正是古人所說的道理：弱者逞強，強者示弱。凡事逞強，是因為本身不夠強；善於示弱，才是真正強者。就像江湖人物一樣，真正的武林高手從來不會張牙舞爪，只有裘千丈這種貨色才需要靠裝神弄鬼來嚇唬別人。美國政客天天拿中國說事，看似咄咄逼人，其實恰恰反映其內心虛弱。如果他們對本身實力有信心，何必不擇手段打壓中國？又何必千方百計拉攏其他國家？

美國政客的普遍毛病就是缺乏自省能力，既不敢正視本身體制和各種內部問題，也無法理性和客觀地看待中國崛起，一味自高自大，自欺欺人。他們為了轉移國內矛盾，紓解執政壓力，不惜對中國挑起意識形態之爭。那些抱着冷戰思維的極右政客和學者，甚至還在質疑中共執政合法性。實際上，中共從建黨時的50多名黨員，發展成今天擁有9,500多萬黨員的全球第一大黨，百年來經歷無數風浪，豈是老美所能否定。反而美式民主問題多多，美國霸權搖搖欲墜，在中國人眼裏殊為可笑。