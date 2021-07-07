殺頭生意有人做，虧本生意沒人做。無論中外生意人都最實際，有利可圖就可以考慮經營，天下沒有免費的午餐，又要本小利大，又要風險低，那只是發夢，賺每一分錢都得來不易。中國改革開放，即使起初法制不完善，保障不足，但外資還不是一窩蜂湧進去嗎？聞到獵物的血腥味，獵犬是不會放過的。

美國政府常對中國內政說三道四，但美國巨企照樣在內地發展，打籃球最強的勒邦占士，罵前總統特朗普就大大聲，對於同行批評中國卻反駁，利之所在，說甚麼道理也是嘥氣。

港府為禁止「起底」行為，擬修訂《個人資料（私隱）條例》，以打擊侵犯私隱行為。外媒報道指互聯網業界對法例表示憂慮，因為未清楚法例條文，擔心駐港職員違法而面臨刑罰。傳美國的科企Google、Facebook、Twitter聯手向港府施壓，警告如果繼續立法，將會撤出香港市場。港府急不及待澄清，負責條例的政制及內地事務局將解釋條文，據指私隱專員將於本周與科企代表視像會議，進行討論。

有資訊科技界人士表示，相信市民在短期內仍能使用這些「美國平台」。如使用Google服務，若由境外伺服器提供，即使Google駐港辦公室遷往其他地區，對香港用戶未必影響很大。

其實這些美國的巨企，自己都有涉及洩露私隱的前科，現在倒過來扮正義，大家有沒有覺得惡心？他們對於客戶私隱有多關注，大家心照，現在做場戲，相信只是「茶杯裏的風波」，得個「吹」字。不妨拭目以待，新例通過以後，剩下來有幾多間，他們會和港府玩嘢過招，卻絕對不會與花喱花碌銀紙鬥氣。