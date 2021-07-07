經過黑暴一役，正常香港人都體會到「起底」有多可怕，別說警察及其家屬慘遭起底欺凌，正常市民一樣身受其害，哪怕只是在網上留言，或不經意說了一句暴徒不中聽的話，網上起底便隨之而來，立法禁起底刻不容緩。

外國也有形形色色的保護私隱條例，偏偏香港的私隱條例猶如無牙老虎，既不到位，罰則更是不痛不癢，與其說是保護私隱，不如說是鼓勵侵犯私隱，時任私隱專員黃繼兒甚至撒手不管，擺出無可奈何狀。迫於輿論壓力，港府不得不有所補救，擬修訂《個人資料（私隱）條例》以禁止起底行為。合情合理合法的做法，居然刺激了一眾美國社交媒體巨擘，Google、Facebook、Twitter竟聯手向港府施壓，警告若繼續推動立法將撤出香港市場，其蠻不講理，可謂匪夷所思。

將起底列為刑事罪行，是保護市民私隱的德政，不會損害守法網民以至企業的利益，「三大巨頭」這麼大反應，難道是認同起底欺凌暴行？難道認為法例容許起底才是體現民主和自由？任何自由都以不犯法和不損害別人利益為底線，民主更非包庇犯罪的擋箭牌，正常企業理應支持立法，偏偏三大巨頭威脅撤出香港，合理嗎？

網絡並非法外之地，現實中的法律在網絡世界一樣有效，受害人理應受到法律保護，加害者必須受到法律制裁，所有法律都是基於上述原則，三大巨頭何懼之有？何況天下熙熙，皆為利來。若三大巨頭在港無利可圖，它們還會在港營運這麼多年嗎？可以斷言，所謂撤出不過擺個姿態，好向黃絲暴民有個交代，如果說這是美國反華其中一種伎倆，雖不中亦不遠。

不重視市民私隱的機構，要撤便由它撤吧。