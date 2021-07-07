「刺警案」連日來引起廣泛討論；官方定性為「孤狼式恐襲」亦引起爭論。在美國，近年刻意把國外和國內嘅暴力襲擊區分，國外的通常被標籤為「恐怖主義」，而國內則稱之為「暴力極端主義」。論者指咁嘅分類刻意淡化白人至上主義及散播仇恨言論對社會嘅禍害。香港呢單嘢是否「孤狼式恐襲」，目前警方國安處已接手，相信經過深入調查和追蹤，也許有更多不為人知嘅發現。

保安局局長鄧炳強日前出席有關《港區國安法》嘅法律論壇時表示，年輕人守法意識薄弱、犯罪年輕化，而本土恐怖主義亦在本港抬頭，認為社會上應防範自我激化的人演變成孤狼行為，批評仍然有人嘗試英雄化咁嘅行為；政務司司長李家超同樣認為必須制止本土恐怖主義在本港蔓延。事實話畀大家知，反中亂港勢力並未完全死心，港區國安大法作為「定海神針」成效仍待考驗。

「孤狼式恐襲」或許是個別事件，不過誰也唔敢擔保呢件案件所造成嘅漣漪效應。警方國安處日前就一宗違反《港區國安法》案件拘捕5男4女，瓦解一個激進港獨組織「光城者」嘅土製炸彈實驗室，當中6人為中學生，另有大學管理層及中學教職員。相信佢哋合謀製造及利用TATP土製炸彈，襲擊本港公眾設施。

看來，要修補社會撕裂，短期內只靠譴責及灌輸正確思想不切實際。當然，沒有人反對疏導情緒好重要，亦係「治洪水理論」，單靠堵塞係冇用，要把河流疏浚和改道。之不過，本土恐怖主義，看來不似只係「孤狼式恐襲」升溫，不排除有更多「光城者」、「屠龍小隊」等死灰復燃，是以當務之急應係猛藥去疴，重典治亂。