今日是「七七」盧溝橋事變84周年。84年前的今天，日本侵略者發動全面的侵華戰爭，要滅亡中國，要把全中國成為其獨吞的日本殖民地。在此日之前，日本的侵略者得益於蔣介石的消極抗戰政策，已使東北三省不費一槍一彈淪陷日軍鐵蹄下6年了。

在日本侵華期間，香港雖然已是英國的殖民地也不能幸免。三年零八個月香港淪陷在日寇鐵蹄之下。好在得到中共在香港領導組織幾十人，由曾生帶領去惠州發起成立中共東江抗日游擊縱隊，展開在華南對日作戰，轄下的港九大隊就是香港淪陷期間唯一一支抗日救港武裝，打出輝煌戰績，盟軍也不得不表示敬佩。東江游擊隊由最初幾十人發展至數千人，並建立了多個敵後根據地，開闢多個抗日游擊區。

其實在日本宣布投降後，東江縱隊已是最有實力可以第一時間解放華南及香港，一併收復失地。但中國共產黨以人民利益擺在第一位，爭取國共合作，建立憲政，使人民經過日本侵略戰爭10多年苦難後得以和平建設、休養生息。中共主席毛澤東不顧個人安危，從延安飛往重慶與國民黨蔣介石進行面對面談判。在中共的主導和讓步下，令本無和談誠意的蔣介石在全國要求停止內戰和平建設的壓力下，達成重慶談判國共兩黨的協議。

東江縱隊為了落實國共兩黨的談判協議精神，執行中共中央的命令，集中華南所有游擊武裝部隊，除部分人員就地復員外，2,400餘人於1946年6月，自費租用登陸艇，從廣東大鵬灣出發，北撤山東煙台，和八路軍新四軍會師。其後因蔣介石破壞協議進攻解放區，東縱健兒又投入偉大的3年解放戰爭。紀念「七七」，當不忘港人革命前輩在烈火中的貢獻。