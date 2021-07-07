7‧1回歸當天，銅鑼灣鬧市街頭出現一宗孤狼式的恐怖襲擊，造成一名警務人員身受重傷，兇徒亦隨即自殺身亡。身處於人口密集的香港，許多人或者不曾想過恐襲的距離如此接近。當局有責任透過多方面的渠道，灌輸市民應對突發事件的知識及態度，盡力防範事件發生及減低人命傷亡的可能。

自兩年前黑暴以來，社會上錯誤地存在着仇警情緒，而部分媒體亦在散播謊言及仇恨思想。於上周所發生的恐襲事件，讓大眾再次反思香港過往的安全環境是否依然存在，還是將會毀於被激化的不法分子手上。當然，我們可以選擇遠離違法及製造不安的行為，但同時我們社區、學校、公共地方等，亦應未雨綢繆做好準備，防範孤狼式的恐怖行為。

相信市民是希望認識更多的相關知識，以應對突發而不能預測的情況。就例如，數年前港鐵荃灣綫發生一宗駭人的縱火自殺案，當時車廂內各人手足無措，幸然港鐵職員及消防部門快速應變才將傷亡減至最低。不過，事件亦反映平日演習只局限於公共機構及紀律部隊，普通市民其實也有接受訓練的需要。

恐怖主義是全球各個地區所面對的課題，有效的防範建基在全民廣泛的參與上。試想想，假如本地學校有陌生人士闖入或受襲，師生是否有足夠意識作出反應？除盡快報警及安全撤離外，還有沒有可以值得留意的地方？

參考過往某些深入社區的政策，就好像是行之有效的「消防大使」。消防處會走入社區、學校或青年組織宣講防火知識，以數小時簡單的工作坊，教導市民辨別消防黑點，以及認知基本的逃生技巧。當局亦可利用類似的方式，推出「反恐大使」，讓大眾共同認知何謂恐襲，並需以何種態度及方法應對突發事件。

在任何時候，當局應以市民及城市的安全放在第一位，辦事和決策總不能拖拖拉拉議而不決。有人提出過，公共交通工具或場所可加設安檢設施，日後若然真的落實，就應維持市民出行的合理效率，同時做好現時最缺乏的宣傳工作，讓全民知道安檢對城市反恐的重要性。

不得不提的是，在上周恐襲事件過後居然有市民前往現場悼念，實在令人感到無比的心寒。犯法就是犯法，更何況是針對執法者的攻擊行為，是公然對法治的挑戰。

正正因為香港長期缺乏合適的宣導，以致市民不明反恐對維護大眾安全的重要。從今天開始，市民宜應學習更多反恐的知識，提升國防及城市安全的意識，而政府亦需落實全民反恐教育的事宜，勿讓情況持續惡化至不可收拾的地步。