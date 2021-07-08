神州觀察：情感大師是假貨　招搖撞騙誰來管

天底下癡男怨女不少，當一段情感無以為繼，總有一方戀戀不捨，並會設法嘗試挽回，於是近年一些所謂網絡情感大師、情感諮詢機構亦應運而生，一個個拍胸脯表示能成功替求助者挽回情感，甚至可度身訂造挽回方案，只是他們多屬沒有行業資格的假貨，常通過設計「話術」進行招搖撞騙，利用失戀男女的脆弱心理輕易達致目的，反令他們傷錢復傷心，當局勢須加強規管。

上海警方近日偵破一個打着「專業情感諮詢機構」旗號行騙的犯罪團夥，拘捕69名疑犯，這夥人被指利用話術誘騙全國各地受害者購買「情感挽回服務」，初步查實涉及案件已超過500宗，涉案金額高達700萬元人民幣。當中有男子先後被騙走3萬多元，一再遭糊弄後方知所謂的心理諮詢師並無從業資格，該機構亦從未幫他聯繫過前女友，對方期間已與他人結婚；而該團夥近年在山東地區註冊成立了大量教育諮詢類公司，四處騙人，可見相關行業規管充滿漏洞。

類似情形近年並不少見，像湖北省早前破獲的一宗情感諮詢詐騙案中，警方發現號稱擁有專業資格的情感大師們其實都是自吹自擂，心理諮詢師證件根本是偽造的，而他們的原本身份只是一般工人、廚師之類，有的則是從教育行業「轉型」過來，有的入行時還是在讀大學生。至於一些對外宣稱的「私人訂製」情感挽回方案，實為別處抄來、東拼西湊而成，基本上成了通用模式，且內容簡單膚淺，沒有技術含量，照此操作斷難挽回情感。

早有輿論指出，內地情感諮詢領域存在門檻低、標準規範不統一等問題，亦無形成專門的監管機制，從而導致這方面的消費投訴居高不下，及讓騙徒更加有機可乘。這類機構近年呈井噴式發展，甚麼人都可輕鬆入行，或不需具備資格證明，或以假證件冒充，只為騙錢而來，卻又屢屢能夠輕易得手，豈不怪哉？申請開辦機構似乎亦無甚阻礙，像上述犯罪團夥居然可以大量註冊成立諮詢公司，問題出在哪裏？

這就像其他一些投資理財中的詐騙行為，不少也是以培訓、諮詢機構形式出現，吹得天花亂墜，其實處處陷阱，坑人無數。深圳早前就有騙徒以「成功學」作宣傳，開公司搞培訓，假模假式幫人做策劃，所授「技藝」同樣毫無作用，卻能在5年間騙得5,000萬元；這些掛羊頭賣狗肉的機構為何能夠氾濫存在？業務範圍的審核監督、人員的資格認定，相關職能部門可曾充分掌握、嚴格把關？政府不積極履責，民眾的權益誰來保障？