功夫茶：言行不一錯漏多　投訴政府創新高

天下有道，庶人不議。從字面解釋，就係執政者治理天下有方，老百姓就不會議論政事。依家言論自由，老百姓心中不滿，就會投訴，而且港人亦習慣投訴，即使沒有「寧鳴而死，不默而生」嘅氣概，卻也不會「諱忌而不敢語，語焉而不敢詳」。當中，自亦難免有「刁民」！之不過，作為政府，要執政為民，不能視投訴如透明！

呢嗱！新冠肺炎疫情持續逾年，大家難免有抗疫疲勞，「屈到病」，內心鬱結好易情緒霎時衝動甚至爆發！香港人算守規矩，外國則常見市民唔滿意政府太多禁令而爆發衝突，甚至演變成騷亂！抗疫期間，政府嘅公共服務變更訊息，能否清晰及時發布至為重要，譬如封區強檢是否安排妥當或一味擾民，無不惹來議論。

申訴專員公署喺2020/21年度接獲嘅投訴案件，按年飆升超過一半。該署尋日發表本年度年報，披露年內嘅投訴高達29,814宗，嘩！都接近3萬宗，打破歷年嘅紀錄，較上年度嘅19,767宗增加50.8%；當中有25,155宗為同類主題投訴嘅從屬個案，同樣創歷來新高。「嘗一臠肉，知一鑊之味」，意思係品嘗一小塊肉，就可以知道一整鍋肉嘅味道；依家投訴倍增，可見市民積聚唔少日常生活上嘅怨氣，為政者豈能不正視之？

年報指，較多投訴嘅議題包括政府被指冇就政府土地墳墓採取行動、對新冠疫情嘅處理，以及疫情中公共服務所受影響。可見政府未能去民之患，如除腹心之疾。政府常予人心口不一嘅感覺，對實際問題往往置若罔聞，流於形式主義，言行不一，未能解民之憂，政策經常被彈「堅離地」，梗係談唔上執政為民，甚至被揶揄為「怠政」、「高薪廢物」，試看看防疫期間主事高官不但反應慢九拍，尋且張弛無道，一時一樣；而高官們往往自我感覺良好，「好官我自為之」，而唔係反省如何更有效堵截病毒，做到滴水不漏，你話有乜可能唔多投訴吖？

至於喺接到嘅投訴中，有167宗以全面調查方式終結，共79宗判斷為成立、部分成立或投訴不成立，但機構另有缺失。另外，公署亦接獲110宗涉及公開資料嘅投訴，亦係歷來最高。公署認為數字反映市民對政府開明問責嘅期望與日俱增。在年度內，公署全面調查及主動調查後，提出合共194項建議。話就話截至今年6月尾，有172項建議已獲所涉部門機構接納並同意落實云云。功夫茶始終認為，為政要落實，貴在行，就係不要「假大空」，更重要係「為之於未有，治之於未亂」，咁就點會有咁多投訴呢！