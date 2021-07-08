正論：治亂世須靠重典　英雄有用武之地

《港區國安法》生效後，黑暴一時間偃旗息鼓，惟不過由明轉暗，隨着近日恐襲案接連湧現，已知百足之蟲死而不僵。特區能否由亂入治，現時正值關鍵時期，只要港府稍有鬆懈，黑暴必然乘勢再起，有承擔、有膽識、有智謀的官員益發顯得重要。中央重用警察出身的李家超、鄧炳強和蕭澤頤出任港府高層，絕對是有的放矢。所謂武進文退、警察治港，其實與治亂世用重典同一道理，在亂世之中，絕對需要錚錚鐵漢守衞我城，英雄有用武之地，絕對是香港之福。

激進港獨組織擬策劃炸彈恐襲，涉案者包括中學生和大學管理層，案件震驚全城。政務司司長李家超昨日義正詞嚴地指出，本港恐怖主義有滋生迹象，策劃者利用中學生犯案其心可誅，呼籲社會共同努力防範，譴責恐怖活動，任何人合理化極端行為都將成為千古罪人，政府肯定警方有能力處理相關風險，為反恐發出最強音。誠然，警隊在新一哥蕭澤頤帶領下，成功瓦解土製炸彈案，為保護市民安全再建奇功，加上李家超、鄧炳強新官上任三把火，三人組成最強鐵三角，黑暴再次被壓制得動彈不得，可見中央的人事部署勝了一仗，極具針對性。

敵進我退、敵駐我擾、敵疲我打、敵退我追，是過去共產黨打游擊戰克敵制勝的不二法門。惟今日的特區問題千頭萬緒，內部矛盾愈演愈烈，外部勢力唯恐天下不亂，形勢比當年更惡劣，不可能一本皇曆用到老。在黑暴死心不息的當下，「敵進我更進」方是正途。明乎此，中央重用「武將」這步棋可謂走得極對，要是仍像舊時般投鼠忌器，任由港府政務官軟弱不作為，敢肯定炸彈恐襲便會噩夢成真，特區死傷枕藉。

這絕非危言聳聽。在淫媒毒果長期荼毒港人思想、在漢奸走狗長期指黑為白的背景下，香港一點都不似中國的特區，反而說是外部勢力的殖民地更貼切。過去中央政府錯將五十年不變當成五十年不管，對香港不敢管、不願管，既擔心被指違反《中英聯合聲明》，又恐懼破壞垂範台灣的櫥窗作用，結果任由反中亂港集團如入無人之境，令人生出「試看今日之域中，竟是誰家之天下」的慨嘆。漢奸走狗和外部勢力沆瀣一氣，覷準中央畏首畏尾的死穴來打，終致回歸後的亂象一發不可收拾。直到國家主席習近平上台後改弦更張，在群狼環伺下「敵進我更進」，敢於為香港動大手術，將大漢奸黎智英及淫媒毒果一窩端，為修憲後鋪墊連任交出亮麗的成績表。

窮則變，變則通。國安法出台無疑是中央漂亮一着，但只是初嘗勝果，革命尚未成功。可以看到，今日的特區，恐怖主義抬頭，激進勢力轉向地下發展。惟有重用武將，特區防守更硬淨，戰略更進取，反中亂港者驚！警察政府又好，武將治港也罷，不管黑貓白貓，能捉老鼠就是好貓。只要能清剿黑暴，維護國安，便是合適人選，其他人怎麼說就由人去說，自己走自己的路。

當然，要快刀斬惡根，令漢奸走狗再無生存空間，嚴刑峻法必不可少。從近期兩宗恐襲案可見，有些人被洗腦至走火入魔，連國安法也不怕。非常時期用非常手段，對付這些喪心病狂之徒，大可依據《港區國安法》第55條，即在三種極端情況下，中央可行使管轄權將案件交由內地審理，包括外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄權有困難；出現香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況；出現國家安全面臨重大現實威脅。黑暴已瘋狂至利用無知中學生放置炸彈，企圖在鐵路、巴士等公眾設施「一鑊熟」，顯然已起碼符合國家安全面臨重大現實威脅的條件。只要有第一宗押解內地審訊的國安案件出現，震懾力必然驚人，還愁黑暴餘孽造次嗎？

最後必須強調，名正則言順，名不正則言不順。香港既是中國的特區，中央既要落實全面管治權，中港全面融合既是大勢所趨，也是全國一盤棋，許多名堂稱號亦應歸於統一，不應另搞一套。諸如香港的國安部門及組織，便有中央駐港國安公署、國安委、警方國安處，一聽便令人頭腦混亂，中央「駐港」更令人生出香港非國家一部分的疑問。在全國一盤棋中，香港和深圳、上海實際上並無大分別，級別都可視之為「市」，故香港應跟深圳、上海看齊，將國安部門一律統稱為「國家安全局」，納入國家體系之中。

「車同軌，書同文，行同倫」是秦始皇統一中國的關鍵。同樣道理，香港要由亂入治，要百川歸海，除了用人要大膽、要合宜、要振衰起敝，在名堂稱號方面實行「一國一制」，誰曰不宜！