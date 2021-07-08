世界視線：政府軍不戰而降　塔利班勢不可當

正當美國國防部宣布，已撤走超過九成駐阿富汗美軍及裝備之際，塔利班組織公開一段阿富汗政府軍投降的片段，當中可見穿軍服人士與塔利班分子握手擁抱，有部隊把武器放在地上交予塔利班。很明顯，這是塔利班的一次心理攻勢，目的是向外界顯示，政府軍失去了美國人的卵翼後不堪一擊，塔利班重掌政權，指日可待。

應該說，這並不僅是塔利班方面的政治宣傳。早前有美媒引述軍事專家稱，阿富汗雖然受美國資助多年，但政府軍無論在裝備抑或訓練方面的狀況，均極不理想，部分士兵更在對國家和地方軍閥之間的忠誠，出現搖擺。目前阿富汗一半地區的控制權，仍處於政府軍和塔利班的爭奪當中，後者則呈「農村包圍城市」之勢，例如在東部拉格曼省，早前就爆發政府軍與塔利班之間的激戰，結果以政府軍投降告終，如今美軍抽身而去，政府軍的據點，勢將被塔利班進一步蠶食。

事實上，政府軍除了被拍到向塔利班「繳械」，早前亦有逾千名政府軍逃往鄰國塔吉克斯坦。居民普遍相信，當地政府與塔利班已達成秘密協議，以致政府軍不戰而降。

美國目前面臨的困境是：阿富汗戰爭曠日持久，繼續拖下去將分散對付中國的資源，但像現在這樣倉促撤走，卻無異於將阿富汗拱手讓給塔利班。據報道，五角大樓想到的「折衷」方法，是在與阿富汗接壤的中亞國家駐軍，以便迅速應變。問題是，絕大部分中亞國家在軍事上依賴俄羅斯，在經濟上依賴中國。以塔吉克斯坦為例，該國是俄羅斯為抗衡北約建立的「集體安全條約組織」（CSTO）成員之一，向中國的貸款額更佔GDP約兩成，無法想像塔國會得罪俄、中而為美軍提供基地。

美國敗走阿富汗，凸顯該國在中亞長期經營失敗。前國務卿蓬佩奧去年初訪問哈薩克、烏茲別克等中亞國家，就被外界視為撬中、俄的牆腳，但不管美國人許下甚麼條件，北京和莫斯科的影響近在眼前，加上中、俄「抗美聯盟」業已成形，天平往哪一邊擺，不言而喻。