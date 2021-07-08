香港本地的大學大多正在廣州、深圳開設分校，似乎還未有動作的只是教育大學和嶺南大學。中文大學進展最早最快，已經開展二期建設工程，公開大學改名都會大學，或許是為了爭取內地生源。

香港的大學近二、三十年發展迅速，政府投入增加，在國際大學的排名大步上升，在亞洲領先。不過，香港的大學為人詬病的是科研發展以論文為主，面向發達國家的英、美，對本地的科研和經濟、社會、政治、文化發展沒甚助力，發表的論文雖多，似乎社會效果不顯，更且集中取向於發達國家。除了內地，與周邊地區聯繫合作有限。

香港的大學可能是承接殖民地時代的傳統，作為英、美大學的海外分校。與新加坡相比，同屬城市體系，差別卻大，國際排名不如，國際化不如，對本地經濟科研的推動力更難相比，尤其是對周邊地區社會的研究頗為匱乏。香港沒有新加坡的東亞研究所、東南亞研究所這樣規模與水平的研究機構，也沒有它們及其他研究所對新加坡政府政策的影響和智力支持。近年香港多了內地資助的理工科國家實驗室，推動力還是在內地，不是香港，社科政策研究方面仍十分落後，例如政治研究集中於本地美式民主的發展，文化學系更困於西方身份認同政治的謬誤，與社工系、法律系變成培育眾多港獨傾向的學生，成為近幾年政治動亂的主力。

大學除了國際排名、論文發表競賽外，還主要是教育機構。教育與參與本地社會的發展，在海外已與科研同屬大學的主要使命。香港的大學似乎過重國際排名而忽視學生的教育與社會貢獻，變成離地的英、美大學分校。

在這個方向沒有改變，現時香港大學的內地設分校，似乎是追求內地日益豐厚的財政資源和廣大的生源，為發展規模而發展。這樣把香港大有問題的模式轉移至內地，或許內地可得益或受害於香港大學的英美化體制，使更多內地學生接受香港式教育。內地化並不是使香港的大學帶領香港與內地以創新的融合，競爭發展，而是進佔內地市場，爭奪內地資源。這相比深圳等與俄羅斯、以色列的合作，按內地的需求而設，有頗大差別。不重教育學生，不支援地方發展，香港的大學內地化有何效益呢？