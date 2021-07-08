美國這些年在印度洋、南海、台海、東海大肆聯合「盟友」搞軍事演習，炫耀武力，一是為了在遏止中國的「大國競爭」中顯示它處於優勢地位，可用武力威脅和打敗中國，令中國屈服。二是為了支持「台獨」，顯示它武力干預兩岸事務、阻擋中國統一的能力。現在的民進黨和蔡英文當局是一個不折不扣的「分裂國家集團」、依靠美國力圖「台獨」的漢奸集團，他們和美國的對華戰略、武力施壓相配合。

最近老美兵分三路舉行軍演挑釁北京，台灣的所謂軍事專家就大造輿論，出謀劃策，鼓吹美國應在台「重建軍事基地」，令台灣成為美國的「戰爭儲備盟邦」。老美的兵分三路，一是航空母艦戰鬥群與印度海空軍舉行軍演，二是美軍與日本自衞隊舉行史上最大規模的「東方之盾」軍演，三是美軍神盾驅逐艦再次穿越台灣海峽。

老美的軍演及行動對華形成弧形圍攻架勢，對此，該軍事專家認為，台灣正好處於第一島鏈中央位置，可提供軍事設施予美軍使用，可讓美國在台灣預留武器裝備、彈藥、後勤資源等戰備物資，令台灣成為美軍將來在第一島鏈作戰時的火力投射備選基地，把台灣從傳統的不沉航母轉變為不沉的火力基地。

這位軍事專家為了配合台灣當局「以武謀獨」、「靠美謀獨」，為了配合老美對華戰略、分裂中國，可謂喪心病狂，漢奸到出汁！比當年的偽滿洲國漢奸、偽南京政府漢奸有過之而無不及，當列入懲治漢奸名單！其實這個叫梅復興的「軍事專家」出的漢奸主意，老美早就試圖為之，只是現在還不敢冒險。如今已是甚麼年代？如今的中國實力強大，意志堅定，敢作敢為，老美豈敢輕舉妄動？它是知道惹怒了北京就會吃不了兜着走的。

可笑的是，那些「台獨」分子、台灣漢奸，還要自作聰明地為老美獻計獻策，表忠心、爭立功，無恥之尤也。