2001年的「911」恐怖襲擊即將20周年，美國總統拜登日前在當年白宮宣布發動空襲的同一房間，聲稱是時候「結束美國耗時最長的戰爭了」。這場戰爭沒有贏家，統統都是輸家，阿富汗平民是最無辜，人命傷亡不知多少，這20年沒有好日子過，戰火浮生，流離失所，要怪就當然要怪挑起戰爭的人。然而美國有贏嗎？相信歷史已經作出最公正評價，美軍在噓聲中聯同北約結束在阿富汗20年的軍事行動，隨着部隊陸續撤走，幾乎已經接近尾聲，但阿富汗局面未有平息，暴力繼續蔓延，美軍本來的目標塔利班，不但未有嚇退，反而佔領了更多地方。

美國及其北約盟友更要和該激進組織商討協議，以撤出所有部隊，換取塔利班承諾不許其他極端主義組織在塔利班控制的地區活動，即使美國想留千名士兵在阿富汗保護外交使團及機場，但塔利班警告說，在北約9月撤軍限期後，留在該國的外國軍隊將被視為佔領者，必須面對風險。即是說，快點滾，全部都要滾，一個不留。

20年在別國領土也文也武，轟到遍地爛蓉蓉，自比正義之師，最後落得冇鞋挽屐走，只是因為沒有着數，而且支出龐大，美國慳皮「鬆人」，包括無預警撤出巴格拉姆空軍基地，令基地被洗劫，阿富汗軍方在兩小時之後才知道，只是敢怒不敢言。美國還假仁假義說支持阿富汗政府通過對話與塔利班展開談判，盡快結束暴力衝突，但是轉頭阿富汗多個地區已經被塔利班武裝分子攻佔，並且控制北部多個據點。阿富汗政府與虎謀皮，有此下場無話可說。香港還有人把美國當救世主，這些人不是文盲便是失心瘋，快點移民到美國吧！