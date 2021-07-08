香港的確病得很嚴重！孤狼式恐襲事件後，網上還在有人操縱輿論，美化暴力，鼓吹恐怖主義，一些人飽讀詩書，但腦袋進水且執迷不悟。有些大學學生會還在鼓吹「港獨」，他們使用的資金仍未受限制，一些年輕人深受荼毒。警方日前成功搗毀「港獨」組織的土製炸彈實驗室，拘捕9名男女，包括浸會大學教職員和6名中學生，顯示社會上有為數不少的人教唆無知的學生犯罪，讓人感到錯愕和憤怒！香港的教育極需要改革，加強國民教育和國家安全事不宜遲！

香港由亂轉治，必須與國家同行，堅決維護國家安全是根本前提。一些西方國家平時滿口仁義道德，企圖干涉香港事務，他們將人權掛在嘴邊，其實都是謊言！當要在生命與經濟之間作出選擇時，他們就以經濟為重而犧牲生命，特別是英國政府，稱得上「最虛偽的政府」之首！英國首相竟然放棄抗疫措施，將於本月19日全面解除社交限制。為了賺錢，他們完全不顧最近新冠疫情惡化！他們並非沒有其他辦法，不願向中國學習抗疫經驗，只是維護他們所謂的尊嚴，導致只能鋌而走險，草菅人命，朝錯誤的方向而去。

當然，筆者認為我國仍然要循循善誘，用最大的努力和誠意，技術和經驗，幫助他們走出困難。但誠意不能濫用，如果他們執迷不悟，我們也要果斷採取措施，抵擋他們釋放出的不良影響。

很明顯，今時不同往日，中西方地位互易。日前，中法德領導人舉行了視像峰會，法德都想我國打開中門，容許兩國商家進入中國市場，也希望中國企業多去當地投資。這也證明了打鐵還需自身硬，中國在「十四五」規劃下，昂首闊步走中國特色社會主義道路，我們的發展和進步只會令西方國家慚愧。

香港要積極參與和配合國家的新發展格局，不用仰視西方的傲慢，做我們應該做的事，堅決維護國家安全，嚴厲打擊一切危害國家安全和香港長治久安的行為！在面對社會上一些病入膏肓的人，要讓他們知道，如果不懂得珍惜現在的自由，犯事的就要打「籮柚」！筆者不厭其煩地再說一遍，特區政府必須立刻為23條立法，取締一切煽動性的仇警言論、假新聞、邪教組織活動和相關財政支援安排，才是長治久安的辦法！