都說香港教育病入膏肓，絕非虛言。警方搗破激進港獨組織擬策動炸彈恐襲案，背後的金主赫然是一對教育界的夫婦，男的是浸大持續教育學院公關及傳訊主任，女的是中學教職員。消息指他們在黑暴期間充當「家長車」接送暴徒出入，從而認識一批未成年的中學生，有人心生一計，用金錢利誘中學生製作及放置炸彈，意圖在鬧市公共設施實施恐襲，堪稱喪心病狂。

最令人心寒的是，大學教職員居然是恐怖組織主腦，而且精人出口，笨人出手，推未成年的中學生當炮灰。堂堂學術最高殿堂，不是出產造福人群的精英翹楚，而是出產恐怖分子，正常家長還怎麼可能放心讓子女在港升學？近年移民潮乍現，黃絲固然千方百計移民，即使原屬支持政府的藍絲，也擔心子女教育及社會治安而不得不走，政府長期對教育界放任自流，終於埋下難以拔除的惡根。

無獨有偶，中文大學二號橋暴動期間，4名當日被捕的男女被控暴動罪，為首宗涉及中大暴動的案件，當中兩名被告昨日被判暴動罪成。人們實在要問，納稅人每年資助各大學營運金額不菲，對大學生供書教學出手慷慨，為何最終得出一堆恐怖分子的結果？為何港府對潛伏大學播獨的獨師黃師一直置之不理？到底大學是做學問的地方，還是造炸彈汽油彈的基地？

香港教育不徹底刮骨療毒，不可能有一線生機。首先，港府必須確保大學管理層有正確政治觀，大學校長絕對不能是洋奴餘孽；接着，便要規定各大學在限期內「清毒」，一方面不許黃師獨師繼續任教，另一方面學生會所有港獨煽暴文宣必須絕迹，違者趕出校甚至報警處理；最後，師生均須考核國情教育，清除殖民地遺風。