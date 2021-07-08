過去談及恐怖襲擊，香港人總覺得是別處之事，跟咱們沾不上邊，但踏入7月以來，恐襲議題竟然天天在本地新聞媒體出現。警方剛偵破一個涉嫌策劃恐怖活動的組織，組織成員主要來自教育界，甚至包括大學管理層，如此荒唐之事，以往的香港人，怕是連做夢也沒想過。

事有必至，理有固然，筆者最早嗅到香港會有恐襲氣息，是在3個多月前。今年3月12日，本欄發表題為「打擊政敵要力度適中」的文章，結語說：「至於香港的建制派，雖然他們今天已經完全得勢，但是，對反對派的打擊就要力度適中，千萬別把對手逼到走上了恐怖主義道路。」

我一向贊成給反對派當頭棒喝，好讓這幫人看清楚今日域中，究竟是誰家天下。但話雖如此，為政者在嚴寬之際、進退之間，也要善於掌握分寸。杖責犯人的最高境界，是要他受罰後心服口服，即便不能完全信服，也叫他找不到理由再作頑抗。所以，懲治對手亦要講求技巧，一味往死裏打，不是最好的辦法。

昔日的中國共產黨最會收服人心，香港特區政府只要學到一招半式，已足夠行走江湖，可惜他們壓根兒就沒想過去學習。1949年中國大陸易幟，由共產黨坐江山，在解放初期，國民黨治下遺留的既得利益者不可勝數，就算是平頭百姓，一下子不適應新政權的人，也是所在多有。當時的群眾矛盾，按理應比今日的香港複雜和嚴重十倍甚至百倍，然而當時的恐襲事件少得很，也罕有聽聞解放軍會給憤怒的群眾殺死。究其原因，是當時的領導、幹部很懂得與百姓溝通，施政的寬猛之道，往往能拿捏得恰到好處。