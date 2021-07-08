千呼萬喚嘅劏房租管終於有眉目，最快年內實施。事實上，居住係市民嘅基本需求，安居才能樂業！然而，香港至今仍有逾20萬基層住喺劏房，對於號稱國際都會、亞洲金融中心嘅香港，確實係一種諷刺！

日前提出嘅相關租務管制修例建議，對租客無疑多了保障，譬如租期固定為兩年，租客有權續租一次，即共4年租住權保障；續租租金加幅不可高於15%；業主喺首兩年租期內不得上調租金，但可下調。另一項德政，就係分間單位不設獨立水電錶，業主向租客收取相關費用時，必須提供繳費單副本等。呢項防止水電費濫收，應該一早就做，皆因經常見到劏房戶投訴被業主濫收費用，一到夏天，夜晚唔開冷氣根本瞓唔到，電費通常過千元，若然又被濫收，基層真係百上加斤！

草案建議若業主要求租客繳付租金、按金、水電、煤氣或石油氣費等以外嘅款項，便有機會構成罪行。若業主超收款項便有機會被定罪，首次定罪將被罰款1萬元，第二次或其後再被定罪，則被罰款2.5萬元。而業主若收取租客公用設施費用如水費、電費等款項高於繳費單款項，亦會被罰款。住劏房嘅基層收入有限，若仲被業主濫收水電費，確實好陰功！

其實，政府冇為起始租金即最初租金制訂標準，令有些劏房平均呎租逾50元，分分鐘貴過豪宅，正如有劏房戶話齋，真係床頭瞓覺床尾煮飯，咁貴呎租，合理嗎？亦有住客批評15%封頂過高，以一個5,000蚊嘅劏房計，加15%都成750蚊，如果加3%至5%就合理啲！業主與租客各有各嘅盤算，如何平衡，有排拗！不過最終都係要政府覓地起多啲公屋，冇咗劏房就一天光晒！