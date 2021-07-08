警方國安處根據情報，迅速破獲港獨組織「光城者」策動的TATP炸彈襲擊，拘捕了9人。事件絕非孤立的，也不是偶然的，對此，筆者早在預料之內。儘管國安法生效了一年，社會表面較平靜，但百足之蟲死而不僵，必須引起執法部門和受威脅的市民高度警惕，炸彈案和7‧1襲警事件都是恐怖活動。

反中亂港勢力自回歸以來，打着《基本法》有遊行集會自由的幌子，霸佔了每年4個最重要的日子搞全城大洗腦和大眾籌的遊行集會，公然反共反中。今年適逢中共百年華誕，卻被警方拒絕舉行集會遊行，試問豈會甘心？因此必定升級「爆大鑊」，設法製造一個無法禁止的悲情大規模群眾反抗行動。

反中亂港勢力在幾個團體先後兩批申請7‧1遊行集會被拒後，準備硬闖維園，警方首次引用公安條例封園，他們便刻意在7‧1製造仇恨圖騰，先有狂徒向禮賓府擲易燃物，繼而晚上刺殺警員，並立即有人拍片放上網，煽動市民前往追悼。維他奶公司有人說該公司員工梁健輝在事件中「不幸逝世」，港大法律學院公法講座教授陳文敏竟然撲出來「攬」追悼恐怖分子行動，說甚麼「悼念或出於同情，與宣揚恐怖主義差距很大」。

綜觀襲警自殺案和炸彈案，都是精心策劃的顛覆產物，有劇本、有編導演的一場反共反華重頭戲，目的是炮製一個驚天大陰謀，而這個反共圖騰可以直接煽動全港市民每年7‧1到銅鑼灣市中心的恐怖分子自殺現場自發集會及變相遊行，而不用申請，上演悲情追悼刺激反共反中反政府亢奮的社會顛覆性運動，今後幕後黑手要搞幾大便可搞幾大，用心何其陰險惡毒！