內地航天界最近經歷了冰火兩重天。在天上，航天員從太空站核心艙出艙，上演中國人又一場太空漫步；在地上，航天投資控股公司黨委書記兼董事長張陶險些搶走了航天員的風頭，將兩位院士毆打致骨折重傷入院。

航天是高精尖行業，從幾十年前的「兩彈一星」到而今的神舟飛船、嫦娥探月、長征火箭，貢獻卓著，享有盛譽，行業內都是高級知識階層。張陶執掌的航天投資控股公司，是在航天衞星等領域從事資本運作、戰略併購、投資融資的央企，掌管資本高達2,200多億元人民幣。張陶本人是正局級官員，還擁有博士學位，財大氣粗，位高權重，而毆打院士情節之惡劣甚於地痞流氓，拳打腳踢，髒話辱罵，招招狠毒。可以想見，其平時在公司是何等蠻橫霸道。

這樣一位頭頂權力、金錢、學歷多重光環的官員，在聚光燈下暴露出的醜惡嘴臉，再度刷新了公眾的認知。其實，打人的官員豈止是張陶，只不過這次被打對象是兩位院士，才引起了格外的關注。今年初，另一位局級官員、河南濟源市委書記張戰偉，因與市政府長期矛盾積怨，在機關餐廳當眾掌摑市政府秘書長翟偉棟。安徽省司法廳副廳長程瀚，在飯局中掌摑合肥市公安局副局長，當場打落一顆牙齒。至於各地鄉鎮黨委書記毆打農民之類的事件，則是數不勝數。

究其原因，除了個人品質修養問題，更是等級森嚴、權力崇拜的官本位思想作祟，而且後者往往會迷失人的本性，連起碼的修養都拋到了堆填區。在內地的體制中，各級黨委書記是領導班子的「班長」、「一把手」，掌握人財物各種大權，而又自視為權力代表，不容置喙，不容挑戰，且缺乏有效監督制約機制，下屬為保飯碗，唯唯諾諾，委曲求全，更助長其囂張氣燄。

這種人往往具有兩面性。對下恃強凌弱，目空一切，頤指氣使；對上奴顏屈膝，跪舔逢迎，極盡謙卑。在單位隻手遮天，唯我獨尊，猶如土皇帝，說一不二，均不允許質疑頂撞，對於膽敢挑戰自己權威的人，睚眥必報，無情打擊。長期如此，飛揚跋扈成了習慣，官威匪氣混雜，脾氣往往愈發狂暴躁鬱，稍不順心就大發雷霆。航天書記張陶上演全武行，就是有權任性的「一霸手」的極端產物。當兩位院士被張書記打翻在地，踢斷肋骨，摔傷脊椎之時，在狂飆的權力面前，知識的尊嚴被輾壓得一文不值。

打人致傷，其實已屬於刑事範疇。輿論壓力下，張陶時隔一個月才被警方刑拘。但以往官員打人，官方慣於息事寧人，以權力施壓，讓受害者顧全大局。打人者至多臨時免職，暫避風頭。無怪乎此類惡行綿綿不絕了。