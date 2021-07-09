神州觀察：清涼神器存隱患　網上熱銷不應該

每逢炎夏，各種防暑降溫產品便會走俏，只是產品質量安全如何，又是一回事。有被稱作「清涼神器」的噴霧產品近日在內地網購平台熱銷，宣稱只要噴在車廂座椅、靠背或方向盤上，便可以「一秒降溫」，不需再忍受「焗桑拿」之苦。惟經消防檢測發現，部分產品成分中含有液化石油氣，屬易燃物，長時間放於車廂內更可能引致爆炸，不可不慎。

消防又指出，液化石油氣含丙烷和丁烷，後者有麻醉作用，長時間接觸會令人中毒，若是在皮膚上噴多了，還會導致凍傷；惟媒體調查發現，網購平台上不少家居、汽車、數碼等網店均有出售該類產品，售價從10元到50元人民幣不等，有網店更可單月售出3萬件以上。既然「清涼神器」存在這麼多質量缺陷與安全隱患，如果任由企業繼續生產及在網上平台銷售，豈非後患無窮？相關執法監管部門必須採取有效措施，從速化解風險。

說起來，網購平台近年沒少推出一些質量差劣、安全性能不靠譜的所謂網紅、熱銷產品，各種傷害事故亦時有發生。譬如同被稱作「神器」的某些夏季驅蚊產品，又是標榜「純植物」，又說是外國進口，賣得很紅火，可經多地抽檢卻發現，幾乎都沒有驅蚊作用，有的還被檢出含不適用於人體皮膚的驅蟲劑；而像「發光氣球」、「鋼絲棉煙花」、「加特林煙花」等網紅產品，或被形容為「計時炸彈」，或是有人遭炸傷炸殘，社會危害不言而喻。

兒童市場的危險網紅產品亦很氾濫，譬如水晶泥玩具中含有對人體健康危害極大的硼砂，小朋友誤食中毒事件屢有發生；巴克球又稱魔幻磁力珠，商家則以「益智玩具」作宣傳，但同樣有兒童誤吞落肚，造成傷害；水彈槍經實測可以打穿一米內的雞蛋，網上亦很容易購得；彈力軟軸乒乓球聲稱方便安全，卻有兒童在練習時因乒乓球脫落遭軟軸插入眼中，令視力及顱腦受損。這些所謂的「溜娃神器」雖然名氣大、買的人多，卻被揭發存在粗製濫造、以至屬「三無產品」現象，已然淪為「坑娃神器」。

消暑降溫產品也好，煙花爆竹、兒童玩具產品也好，都應有其生產製造標準，劃定了質量安全底線，各生產廠家只要遵章守法，便不會出現諸多危險產品；網絡電商平台亦是如此，不論是自己生產的，還是銷售別人的產品，都需嚴格做好質量審查把關，不能只顧流量、利益，不顧消費者健康安全。面對日趨熾熱的網紅經濟，當局更需切實加強網絡電商平台的監管，多作巡查督促，加大懲罰力度打擊違規生產銷售，別讓危害產品一再肆虐。