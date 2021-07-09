世界視線：頒布緊急狀態令　奈何槍管路漫長

美國人視擁槍為最大的自由，而美國成為最多民眾因槍枝喪命的國家也不稀奇了。近日，紐約州州長科莫忽然有一個動作，以推行緊急措施的方法打擊槍枝暴力，正式扛上對美國政界影響深遠的槍會及軍火界。科莫限槍，無異於與槍會開戰，這其實是一着險棋，他衝擊的是擁槍自由這個美國價值。

紐約州政府日前宣布進入緊急狀態，事緣剛過去的國慶日長假期期間，紐約州共51人遭槍擊身亡。當地警務人員唏噓地說，長假期死於槍枝暴力的人比死於新冠肺炎還要多。

必須一提的是，美國每年有約4萬人死於槍枝及相關武器之下，除了有人以槍殺人，一份全美統計更指出，2017年估計有23,854名美國人以槍枝自我了斷；而2007年的時候，這項統計只有17,352人。

正如文首提到，美國人對擁槍的自由十分自豪，即使年年都發生不少驚悚的槍擊案件，美國人都會叫囂那就是民主、自由的象徵，這些人的價值觀已被洗腦，這就好像中國式的躺平主義被人宣傳為是自由、個性的代名詞，一點不理它同時是消極人生、荒廢時間與人力的危險說法，但歪理曲解者大行其道，無知的人尤其易哄。

於是，中美巧合地出現同一情況，只要抬出自由、民主選擇這類萬試萬靈的旗幟，傳統價值便被靠邊站。今次紐約州忍不住了，某程度顯示美國人終於恍然大悟，自由這面大幡遮蓋了太多東西，政治詭譎之外，還有社會安全、人命及無數鮮血等，多年來喚不醒的噩夢終於到頭了。

科莫的團隊雖然聲稱要把管制槍枝的工作列為與對抗新冠病毒一樣的緊急事件，又準備賦權予槍擊案受害者，讓他們更容易起訴槍枝製造商，為自己無辜死傷的家人討回公道、討回賠償，不過，這個工程能夠進行下去才是重要，千萬不要成為第N個做不下去的州份。只有更多州份相繼效法，並踏上禁槍之路，才能揭穿美國自欺欺人的最自由是多麼的恐怖血腥。