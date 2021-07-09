功夫茶：全城期待消費券　刺激市道旺經濟

香港人最怕「執輸行頭，慘過敗家」，是以有好嘢，點都第一時間如飛蛾撲火，咁就包冇蝕底！呢，政府向每名年滿18歲港人發放5,000蚊電子消費券，以推動電子支付，刺激消費。消費券喺4號周日開始登記，截至7號周三晚，政府已接獲約396.6萬個登記，大家見功夫茶呢篇文章時，相信必突破400萬個登記咯！

嗱！市民趕住登記，愈快愈好世界！之不過，政府不忘提醒大家，只會透過4個特定電話號碼向申請人發出確認短訊，市民要提防釣魚電郵及網上騙局，如收到附有網站連結嘅可疑短訊，切勿點擊連結。時刻儆醒，免墮騙徒陷阱，做個精明消費者。

5,000蚊消費券反應熱烈，電子消費券申請指定平台包括支付寶香港（AlipayHK）、八達通、拍住賞（Tap & Go）及WeChat Pay HK，四者為搶客無不使出渾身解數，推出各式各樣抽獎、折扣、回贈等優惠，務求令使用其平台者有意外驚喜！消費券會分兩至三期派發，第一期最快8月發放2,000蚊，第二期3,000蚊最快10月到手，大部分平台可合併使用消費券，有效期達5個月，預計有關計劃可惠及約720萬人，屆時大家齊齊開心消費都咪話唔盞鬼！

呢嗱！畢竟消費券對香港市民來說係新嘢，老人家起初都唔知係乜冬冬芫荽葱，咁就唔怪得財爺波叔都要親自粉墨登場拍片宣傳，希望更多人留意細節。段片色彩豐富吸引，波叔一講出「齊齊消費，帶旺經濟」，畫面立時出現兩個陳茂波，原來佢分身喺右下角作手語翻譯「齊齊消費，帶旺經濟」。財爺今趟可謂「出口又出手」，認真落力！「登記要爽快，不拿會浪費！」食得唔好嘥，全城期待消費券，熱烈地彈琴熱烈地唱，港人識做喇財爺！

功夫茶都喺唔同場合，聽見財爺多次強調消費券原意，無非要帶動消費氣氛，提高市民消費意欲，從而推動經濟活動，幫助各行各業復甦。嗱！飲食業界眼見本港疫情有所緩和，睇準5,000蚊電子消費券正接受登記，已磨拳擦掌籌劃再推「7月7折」優惠，每枱4名食客於下周四，即15日至下月31日期間，光顧指定食肆晚市可享7折優惠，但前提係4人均已接種第一劑疫苗。呢個前提有多少強人所難喎！

功夫茶覺得如有長者或細路不適合打針而冇得享受一家四口在一起食餐7折晚飯，好掃興啫！希望參與嘅食肆能夠再斟酌吓！何必一定食餐晚飯都要「谷針」？