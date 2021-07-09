正論：一招宣誓見真章　攬炒政客鳥獸散

藉反修例黑暴之亂大舉進佔區議會的攬炒派政客，終於到了夢醒時分。隨着宣誓條例草案通過，區議員宣誓擬在本月內進行，預料將有230個區議員無法過關被褫奪議席，更會被追討過百萬元薪津。一說到錢，「齊上齊落」的手足也無情講，紛紛挾着尾巴逃跑。近日新增逾60名區議員辭職只是冰山一角，預料辭職潮陸續有來。

消息指，區議員月內必須宣誓，港府早就列出「負面清單」，包括曾參與及支援前年民主派「35+」初選，借出議員辦事處作票站；簽署「墨落無悔」抗爭派聲明，當選立法會議員後否決財政預算案；聯署要求中止香港獨立關稅區地位；在議員辦事處展示反修例及「光時」口號等，都會被視為不符合宣誓資格。最辣之處是，未能通過宣誓者須向政府歸還自去年一月上任以來的薪酬和津貼，每名區議員料超過100萬元，區議會正副主席甚至可能超過200萬元。如在當局行動前已經辭職，則不會被追討薪津，此舉目的是要攬炒派政客知難而退，無謂浪費時間和公帑進行法律程序。

事實上，有關條例通過前已有不少攬炒派區議員作鳥獸散，有的「辭職保平安」，有的則因入獄而喪失議席，堪稱來也匆匆，去也匆匆。現在港府明確放風必會追討違誓者薪津，更是將這班人嚇得面無血色，紛紛以健康理由請辭，再不然就是歸咎於政府打壓，擺出不得不走狀，當日所謂的「核爆都唔割席」，早就變成大難臨頭各自飛。近日新增數十名區議員辭任，僅屯門區已有多達11人辭職，包括5名民主黨區議員全體請辭，錢字面前，醜態畢呈。

宣誓條例實施後，外界估計最終會有約兩成攬炒派區議員離任，即約80人。以他們總共擁有約380個議席計算，只有80人離任顯然太少，政府出手DQ合情合理合法。可以看見，這班政治小學雞大多是不學無術之輩，既不熟悉議會規則，亦無心服務居民，不少本身更是暴徒。他們只問立場不問是非，地區活動撥款固然千方百計卡住，在辦事處門口亮出「藍絲與狗不得入內」橫額而洋洋自得更大不乏人；有的甚至公然在巴士上拒戴口罩、將警員資料起底而被判藐視法庭罪成，根本沒有資格當議員。讓他們留在區議會，浪費公帑之餘，只會繼續禍害社會。

港府現在才出手已算遲了，但遲到總好過無到。有指當局無意舉行補選，將留待下屆政府審視及檢討區議會功能。正常市民早就厭倦無止境的吵吵鬧鬧，區議會成事不足，敗事有餘，不存在也不可惜，何必浪費公帑？反中亂港政客最大毛病就是狂妄無知，一直高估自己能力，低估中央決心。結果一條《港區國安法》再加一招宣誓條例，足以令這班政棍吃不了兜着走。