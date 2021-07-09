香港要在經濟和社會發展再出發，首先要認清本身的弱點。一是香港是國際金融中心，對國家有頗大的貢獻，可是體制有不少問題，例如依靠美國體制，即使有聯繫匯率，也不易抗衡外來的金融危機。有中央的支持，卻仍會有大損失。當香港泡沫嚴重，受挫的程度會擴大，香港還未有有效的機制防範來自美國的金融衝擊。如果美國把中國內地及香港排除在SWIFT系統之外，香港有可行的對策嗎？太平盛世，香港只面對周期性的危機威脅。中美瀕臨戰爭，香港可有辦法對抗美國的金融制裁？這是香港最大的體制與結構弱點。

二是香港經濟結構單一化，金融為主，但金融面對美國的政治威脅，金融出事，香港沒有其他產業足以支撐大局。金融單一化已成惡疾，金融的高利潤排斥了其他產業的發展，只餘下房地產業，更進一步打擊其他產業的發展。這個惡性循環不易打破，香港變成盛衰都全賴金融。金融不僅脆弱，而且就算是盛時也是貧富懸殊，是社會矛盾產生的基礎。但若抑制金融的過度擴張，香港有甚麼其他產業可發展？

三是幾十年的金融化，香港去工業化已趨極端，再工業化不大可能，沒有人才、知識、技術、市場，再工業化的投資巨大，卻不能用幾年、一二十年便可彌補過往幾十年去工業化的破壞，且今後競爭更劇烈，香港憑甚麼可以在市場上恢復競爭力？或許可紆尊降貴地與深圳、廣州合作，但香港可拿出甚麼來與之合作？香港能否改變態度，衷誠合作？深圳廣州又為甚麼要幫香港一把？

四是疫情暴露出香港制度不足，政府與社會效率不高。以前香港的制度優勢假象，一下子打破了。黑暴還未清洗，社會分化，社會矛盾嚴重。香港維持現狀已感到困難，又怎樣可以再團結一致，重新努力建設，既要補償過去缺失，還要與內地及世界競爭，極不容易。

五是香港社會還自視過高，也過於耽於享樂，特別是年輕一輩努力不足。有作為的青年，不少捨港而去，為自己的前途打拚；留下的不知進取，卻諸多要求。香港戰後創業的一代盡多退休，後繼無人，社會與政府又不重視培植新移民接班，人才斷層。當前國際競爭，以人才為主，香港怎樣扭轉劣勢呢？