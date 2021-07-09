早在反修例暴亂期間，內地官媒就給黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁戴上了一頂非常合適的帽子——「叛國禍港四人幫」。現在，黎智英、李柱銘、何俊仁都下場可恥，黎智英、何俊仁在蹲大牢，李柱銘獲緩刑，雖逃過牢獄之災，然而仍屬罪人之身，唯獨陳方安生還逍遙法外，而且逍遙得無聲無息，對她的「幫」中兄弟身陷囹圄一聲不吭，也從不去監獄探望。

要說涉嫌勾結外國勢力、干涉中國和香港，陳方安生幹的活、發揮的作用一點不比那3位難兄難弟少，早在2013年她就鼓吹英倫有權、有責任干涉香港政改，被輿論猛批還活在殖民地時代。

與此同時，陳方安生等人成立了「香港2020」，被揭從黎智英那裏秘密收取350萬元，用於搞反中亂港活動，與李柱銘等多次「外訪」，唱衰香港。2019年反修例暴亂，陳方安生更是異常活躍，一個勁兒地往美、加、歐洲等地跑，呼籲反華勢力支持「反送中運動」。她以往的「官方地位」、「漢奸資歷」，令她率先獲得美國副總統的「高規格會面」，陳方安生那副咧着大嘴笑的樣子、那副諂媚的樣子令人作嘔！然而《港區國安法》出爐前夕，陳方安生就「當機立斷」，以「年事已高」、「女兒要求」為名宣布退出社會活動！走得快、好世界，逃出法網也。

在香港的反中亂港集團中，陳方安生可謂獨樹一幟，她有「兩個朝代」的官方背景，英國人悉力栽培她，把她視為97後「港人治港」在建制內的主要代理人。北京為了展現「一國兩制、港人治港、高度自治」，也曾相信她、重用她，成為香港官場、公務員隊伍的頭號統戰對象，希望結以「恩義」，委以重任，把她那顆「英國心」捂熱成「中國心」。然而陳方安生不識好歹，更加驕狂，最終走向自絕於中國之路，這對香港官場和公務員都是教訓！