世道衰微，邪說暴行有作。有大學管理層及中學教職員帶領一班中學生製造爆炸品，圖謀發動恐怖襲擊，這種事不是發生在阿富汗和伊拉克，也不是發生在敍利亞和利比亞，而是發生在我們的家園香港，令人不寒而慄。最奇怪的是，此事似乎沒有引起社會太大震動和震驚，到底是麻木不仁？還是習非成是？怕只怕，今天的麻木不仁和習非成是，換來的也許就是明天的奇災巨禍。

可以毫不誇張地說，香港教育已經爛透，不只是有病而已。部分學校不是教書育人，而是培養暴徒和恐怖分子，這樣的教育再不進行改頭換面的大手術，毀掉的不僅僅是一兩代年輕人，而是一代一代毀下去，直至集體滅亡。上樑不正下樑歪，整個教育界糜爛至此，教育局毫無疑問必須負起主要責任。

在反修例黑暴中，有近4,000名學生被捕，部分已受到法律制裁，前途盡毀，反而荼毒學生的黃師大多安然無恙，至今只有寥寥數名教師被釘牌。教育局局長楊潤雄還聲稱要為被釘牌教師設立復牌機制，真可謂宅心仁厚。尤有甚者，教育局一直以保護私隱為由，拒絕公布失德教師的資料，家長毫不知情之下隨時送羊入虎口。在教育官僚眼中，失德教師的私隱竟比學生前途及社會利益更重要，寧非咄咄怪事？

《港區國安法》實施後，無疑起到止暴制亂的效果，但許多問題還沒解決，潛在危機還沒消除。特別是教育方面，一切都沒有改變，教協照樣掌握主導權，黃師照樣荼毒學生，這些問題不解決，香港永遠也無法走上正軌。今次警方破獲涉及大學管理層及中學生的爆炸品案，已為教育界敲響警鐘，再不撥亂反正，只有死路一條。