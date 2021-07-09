本欄早說，遲遲未見影的港星「旅遊氣泡」是不折不扣的不平等條約，香港人去新加坡一定要打足兩劑疫苗，星洲來客就不用，這是甚麼道理？若果真的落實，相信又是自招非議。不過，世事如棋局局新，現在發展就是就算你打了兩劑疫苗，也未必可以免檢疫去新加坡。

新加坡政府日前宣布將接種科興新冠疫苗的人士，排除在已完成接種疫苗總人數之外，原因是未有足夠數據顯示，該款疫苗能否有效防範Delta變種病毒。換句話說，即是不承認科興疫苗。如果有香港人早前知道政府放風，以為兩地通關在即，急急腳走去打科興針，希望盡快可以去星洲，現在肯定百般滋味在心頭，後不後悔都不重要，蝕就蝕章了，但到底是否要再打兩針復必泰呢？問題是，自己身體可以承受先後4針嗎？這個相信問醫生也沒法答到你，那是天曉得！

目前新加坡官方只提供莫德納及輝瑞疫苗接種，當局並非禁用科興疫苗，但是接種科興疫苗的人，參加指定活動或進入部分場所，必須出示病毒檢測證明，但接種其他認可疫苗的人則可獲豁免。所以，香港打了科興疫苗人士，即使去到新加坡肯乖乖地坐完疫監，都沒法享受自由自在的旅行樂趣。未打的，還打不打，那就自己衡量了。

其實通關何以與疫苗掛鈎，實在沒有必然性，尤其是各地對新冠疫苗都有不同政策，可以說是七國咁亂，各地政府應該求同存異，盡快解決這分歧，莫令小市民做磨心。在此奉勸各位多點留意本報新聞消息，夠快夠新夠真，特別是在疫情下，若果沒有足夠資訊去判斷下一步怎行，分分鐘行錯冤枉路，就恨錯難返。