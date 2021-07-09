國安法為香港換來久違的平靜，惟黑暴一直死心不息。結果7‧1當日即有第一宗恐襲案發生，更有大學生組織對兇徒死亡表示哀悼；接着警方國安處破獲更駭人聽聞的極端港獨組織恐襲案，大學管理層竟然是金主，對中學生施以利誘，教唆他們在鐵路、巴士等公共設施放炸彈。

為何十多歲學生紛紛淪為暴徒、前途盡毀？為何大學生是非不分，為血腥暴行唱讚歌？這就要問社會上一些掛着法律權威招牌、散播美化暴力、鼓吹違法歪理的所謂法律學者和藍血貴族了。正是這些掛羊頭賣狗肉的斯文敗類長期荼毒學子，將年輕人洗腦，讓他們充當政治炮灰，香港才會亂象如麻，一發不可收拾。

例如「違法達義」、「公民抗命」歪理的始作俑者戴耀廷，長期藏身港大播獨，甚至有份編撰通識教科書，連中學生都不放過。再透過勾結漢奸黎及毒果報製造輿論，將危害國家安全、一己奪權圖謀包裝成民主大義真理，將違法說成合法，不僅鬧出佔中，更為旺暴和黑暴埋下暴力的種子。

港大法律學院教授陳文敏也是不遑多讓，公然悼念施襲者，聲言同情施襲者並不違法，顛倒黑白，美化暴力，莫此為甚。港大法律學院講師張達明同樣是一丘之貉，教唆年輕人挑戰法律逃避刑責，當日禁蒙面法實施，他便宣稱會戴口罩上街，煽動年輕人有樣學樣。至於梁家傑的「暴力或能解決問題」、楊岳橋的「留案底令人生更精彩」論，更如同黑暴愈演愈烈的催化劑。

上述的教育界及法律界敗類，大部分仍未受到法律制裁，但在國安法的天羅地網下，恐怕只要時辰一到，一切都報。市民眼睛雪亮，應將這些敗類視同過街老鼠，不容他們再在社會立足。