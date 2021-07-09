人們常說一部《紅樓夢》是讀不完的，橫看側看，高低不同，隨便一個角度，也足夠讓你玩味終身。當代人讀這部書，最應該從中學習如何做人。這個年頭會做人的人不多，正面的不會做，反面的也不會做。幾天前本欄建議香港反對派應多讀《紅樓夢》，學習抗爭的藝術。今日寫的是續篇，建議掌權者也該多讀此書。反對派固然不會做人，但香港的在上位者，他們的角色亦不見得能演好。

《紅樓夢》的重要人物之中，最有權威的是史太君，她年高德勳，家族大事都可以一言以決。老人家如此地位，是否對子孫媳婦就不假辭色，行事一任己意呢？不是的，要是這樣，一個大家庭的穩固與和諧便難以維持，所以要撐起一個家，就要「識做人」。

有一趟老太君盛怒之下錯怪了媳婦王夫人，做家姑的若死撐面子，當作沒事一樣，是可以的，但那就叫「唔識做人」。可是身為尊長，隨便開口賠不是又失了禮數，這該如何是好？各位看官，且看老太君的手段，她隨即當着王夫人面前，打趣地責怪孫兒賈寶玉，說自己年老糊塗，孫兒既然在旁看到，為何不開腔提醒。接着，太君叫寶玉在他母親王夫人面前跪下，教他學着說：「請母親不要覺得委屈，老祖母年紀大了，您看在寶玉份上，此事就不要計較吧。」太君此舉，反倒讓王夫人覺得不好意思，連忙叫兒子起來，說自己如何受得起家姑的道歉。一場委屈也就在幾句半認真、半開玩笑的話語中冰銷瓦解，一家人又笑作一團。

由此可以看到，即使是有威權的人，也不能一味作勢使橫，要想一家或者一地能夠長治久安，總要懂得一點做人的藝術。