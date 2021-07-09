政府將於明年起逐步增加俗稱「勞工假」嘅法定假期至17日，預計2030年完成。勞工界希望盡快增加假期，批評政府做事拖泥帶水；依家即係每兩年遞增一日，用近10年時間增至17日，與銀行假睇齊。

阿哥，10年之後若然閣下仍然喺勞工界打拚，始終都會等到有法定假期17日，屆時好應該打兩斤燒酒，斬大舊叉燒慶祝吓！當然，打工仔都不必灰心，當局計劃明年起將佛誕列為勞工假，阿彌陀佛！善哉善哉！有成120萬藍領受惠，咁難得，一於上大嶼山拜一拜大佛，順便食餐齋啦！

勞工界當然覺得拖成10年先可以同銀行假睇齊太離譜，有工會背景嘅議員亦提出修正案，譬如5年內增加5日法定假期，甚至3年內增加5日法定假期；亦有議員希望延遲一年先開始增加法定假期。老朽當然明白「力貴齊，知貴捷」嘅道理，之不過，就點都反對要再拖多一年才施行！連政府高官都話統一假期問題喺社會爭議十多年，對今次能一次過立法打破僵局感到高興！你話仲有乜理由再拖！

有議員擔心政府推出一連串勞工福利，例如年前增加產假，明年又打算取消強積金對沖，擔心商界未必能承受眾多營運成本嘅壓力。事實上，呢啲福利係打工仔應得嘅，更何況原議案中係逐年增加假期，可以讓企業有更多時間適應。老朽但知「政之所興在順民心，政之所廢在逆民心」，打工仔覺得統一假期都要用上咁長時間，明係歧視並分化勞工階層，理應加快步伐統一假期，還打工仔尊嚴。政府喺修例過程，應盡力游說商界，亦應主動聆聽工會訴求，喺平衡上多做工夫，減少彼此矛盾才是上策。