林鄭月娥宣布10月6日發表本屆政府最後一份施政報告，希望趕及本屆立法會任期完結之前通過實施，發表及通過已是到了時間的底線，沒有可以延後的空間了。

毫無疑問的是，過去兩個年度的光陰由於立法會內外反中亂港議員的干擾和破壞，反政府暴亂和暴徒搗毀立法會大樓，已使本屆政府本應進行的施政計劃和工作計劃都被阻撓而帶來無法彌補的時間損失。估計在立法會通過這份尾班車的施政報告時，本屆政府可以真正執行管治權力的時間，可能只餘下7或8個月。千頭萬緒，還是有些關鍵性的政府工作應該在本屆政府任內完成的，謹提出5項屬原則性的欠帳必須清理：

第一，最後一份施政報告必須對2019年中開始的反政府暴亂正名，不要再諱疾忌醫為黑暴和「港獨」罪行塗脂抹粉解套。必須旗幟鮮明，與中央政府在政治上保持高度一致，統一於中央政府止暴制亂定性的口徑，正式在施政報告的內文上稱這場是暴亂，不要讓「社會事件」、「社會運動」、「示威人士」等錯誤稱謂繼續催眠市民，荼毒下一代。

第二，必須交代對2014年非法佔中案尚未交審的700多宗案件如何處理，有否時間表、路線圖，全港市民都不會忘記本屆政府這筆欠帳。

第三，必須交代2019年反政府暴亂拘捕了逾萬暴徒，目前只處理了約四分之一的案件，尚餘的案件如何處理？會否成立特別法庭加快審理？若不成立特別法庭，有甚麼積極的改善措施處理積壓的案件？第四，全面檢討和改善法律援助署的時間表及路線圖，破解黃營法律經濟圈假公濟私。第五，落實遣返假難民，為庫房止血。

這5項欠帳全都屬大是大非，望林鄭勿賴帳。