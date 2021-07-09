警方國安處日前偵破港獨組織「光城者」的恐襲圖謀。該組織涉嫌租用一個位於鬧市的賓館單位，作為製造TATP烈性炸藥的實驗室，並密謀在海底隧道、鐵路、法庭，以至路邊垃圾桶等地方引爆炸彈，藉此造成大量無辜市民死傷。

有關案情本身已夠駭人，但更令人驚訝的是，涉案的9名被捕人士當中，多達6人是中學生，一人為中學教職員，一人為大學管理階層人員。其中3名15至19歲中學生已被落案起訴，控以《港區國安法》下的「恐怖活動罪」。在3人提堂當晚，香港大學學生會評議會竟通過議案，對銅鑼灣恐襲案兇徒表示「感激」，令人質疑本港部分大學以至中學，是否已變成恐怖分子的溫床？

上述事件是否只是香港教育「暴力化」、「恐怖化」的冰山一角呢？警方在歷時兩年的黑暴風波，共拘捕了逾一萬人，當中超過四成為學生，大專生與中學生差不多各佔一半，另外還有幾名小學生曾被捕。有關被捕學生比例，比起5年前的旺角暴亂及7年前的佔領行動都要高。

類似情況不僅出現於與示威活動相關的案件，近年不少販毒及製毒案、搶劫案、詐騙案等，涉及的大專生、中學生及「雙失」青年人數亦有上升趨勢，「暴力青年化」、「青年暴力化」的情況明顯加劇。

除了學生，涉及大專院校及中小學教師、職員和管理層的違法或敗德行為，在最近10年亦是屢見不鮮，數量與嚴重程度均有增無減。由幾年前的粗口教師事件，升級至近年的公然鼓吹港獨、宣揚暴力、煽動仇恨、教唆犯法，以及製造和散播假新聞等，到現在更涉嫌出資策動恐襲。期間還有欺凌警察子女、歪曲鴉片戰爭及美化日軍侵華等敗行。

除了品行德育方面的表現，不少僱主、家長及專業團體都有投訴，本港大專畢業生的平均學術水平每況愈下，往往中文、英文、普通話都差強人意，只懂網絡「潮語」。另外，不少年輕人的待人接物、工作態度以至連自理能力都欠佳。

特區政府、即全港納稅人每年花上超過1,000億元投資教育，佔政府整體經常開支高達兩成，並動用公帑興建大量美輪美奐、設備齊全的校舍、宿舍和科研設施。現任特首上台後，每年再額外投放50億元改善中小學教育，又成立多個專責小組，就多方面的教育問題進行檢討，但現時換來的實質回報與成效，明顯不成正比。不少人甚至質疑，香港現行教育制度是否完全失敗，政府的教育開支會否如同倒錢落海？

香港的街頭暴力已近絕迹，政治攬炒亦大致清除，是時候將校園內的黑暴、歪理及敗德行為一併掃除，將教育界存在的其他問題同時解決，完善相關制度，停止荼毒、加害香港的年輕人！