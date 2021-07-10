產評：去槓桿不無代價　華放水補給備戰

近日內地除了加強對科技巨企的反壟斷執法外，亦收緊新經濟企業赴海外上市的監管，並加緊催促內房巨企減債，實行為經濟全方位去槓桿、除隱患。與此同時，面對通脹壓力升溫，經濟增長放緩，昨日出爐的6月新增人民幣貸款超預期，同日人民銀行宣布降準放水一萬億元人民幣，正是在時值全國正積極備戰應對美國威脅之際，適度放寬銀根為穩經濟給力！

雖然今年來各地央行都放風研究收水，但實際有行動的仍為少數，皆因疫情尚未過去，過早退市有令經濟陷入衰退之虞。美國聯儲局內部對討論收水時間表的聲音日大，但近次會議顯示到2023年底才加息兩次。在全球保持相對寬鬆的貨幣政策環境下，正好為中國的宏觀調控提供操作空間。

事實上，今年來大宗商品價格飆升，當局雖大力遏抑炒風，但輸入通脹風險升溫，企業經營受壓，尤其是次季全國製造業基地廣東省爆疫，打亂了復甦步伐。若非豬價急挫，相信通脹壓力將更凸顯。

另方面，中美之爭無退路，中國控制不了敵人，只有盡力把握時間做好自己，包括向大得不能倒、不斷延伸影響力至各行業的科技巨企施罰及整改，重整國家戰略資源。同時，為防新興戰略產業企業帶着龐大的市場數據赴海外上市，或將敏感數據外洩，當局近日劍指赴美上市中企。

此外，面對內房企業債務如山，近期當局約談房企，促加快減債步伐。凡此種種，目的是要藉着去槓桿、消泡沫，為經濟去隱患，以免美國的超級資產泡沫一旦爆破，引發巨幅動盪，中國經濟不堪一擊。但當然，整改期間內房、科技和金融等重點領域增長放慢，影響企業盈利和就業，這變相就是中國備戰與美國角力要付出的代價。

藉着目前內地大型金融機構存款準備金率仍明顯高於其他主要經濟體的客觀條件，適時降準向市場釋放資金以穩經濟，既能緩減企業融資成本壓力，亦可藉着加大支持市場流動性，激活中小微企業景氣度。

總而言之，中國如今正致力將各重點產業提升至關係國家安全的戰略高度，並透過統籌資源，整改強化，實現自立自強，自主可控。身處中美博弈的大時代，投資者行事當着眼大局，始能掌握國策動向，運籌帷幄。