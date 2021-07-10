正論：盡快通關挽經濟　莫使清零又成空

抗疫逾年，香港終於走出疫情泥沼，至今已有一個月本地零確診紀錄，誠然是好消息，奈何通關依然遙遙無期。奇怪的是，港府寧願乞求疫情反覆的新加坡與港建立旅遊氣泡，也不加多兩錢肉緊為粵港澳通關進行游說，多個行業卻因為旅遊業停擺而死翹翹，港府何時才看見民間疾苦？

立法會昨日開會，議員關注粵港澳三地通關安排，認為近日疫情穩定，理應加緊商討通關，質問當局何以至今仍然通關無期，可謂說出市民心聲；亦有議員關注現時新加坡抗疫不再以清零為目標，改為與病毒共存，抗疫方法跟香港背道而馳，促當局毋須與當地繼續實施旅遊氣泡，否則隨時開門揖疫，同樣不無道理。

的確，論商業和民間交流之頻繁，新加坡根本無法跟內地相提並論，許多港人需要往來中港搵食，許多中港家庭急於團聚，許多行業與內地唇齒相依，僅本港旅遊業因為失去內地旅客，大量旅行社無法經營下去，連帶零售、餐飲、物流、廣告等行業也是一損俱損，長此以往，香港「死硬」，中港通關已是刻不容緩。

別看今年一季度本地生產總值同比上漲7.8%，終止了「六連跌」，但需要注意的是，這是建立在去年一季度-9.1%的創紀錄低增速的基礎上，因此實際增長率非常有限。更何況，失業率仍然居高不下，最新數字仍達6%，情況未許樂觀。再不盡快與內地恢復往還，振興旅業，「虛火」恐怕維持不了多久。

無奈言者諄諄，聽者藐藐。食衞局局長陳肇始一味推說正與內地及澳門研究逐步恢復往來，但強調仍在磋商階段，即是重複「研究復研究、磋商復磋商」的老調；反觀新加坡疫情仍未喘定，當地政府又明言不再以清零為目標，近日甚至不承認科興疫苗對付變種病毒的效力，將接種科興者排除在已完成接種疫苗總人數之外。種種不明朗因素下，港府偏偏急於與星洲通關，陳肇始彷彿化身星洲政府代言人，一時強調當地疫情穩定，一時又讚揚當地接種疫苗進度良好，緩急輕重不分，真可謂咄咄怪事。

澳門方面則繼續「彈弓口」，由最初的香港連續14日零確診可商討通關，改為要連續28日清零，日前再轉口風，指仍要觀察，暫無多少日沒有個案即可通關的準則。事實上，早前傳出澳門提出與港通關的條件十分辣，包括港人必須接種新冠疫苗；限制在酒店內活動，禁入泳池及其他水上設施；要求酒店將港人安排在指定樓層集中入住等。結果激起港人不少怨言，甚至斥為同入住「集中營」無異。

其實，所有事情都應該雙向，澳門將港人視為洪水猛獸固然不該；港府對新加坡旅客無任歡迎，甚至不需接種疫苗也可免檢入境，同樣是過猶不及。但歸根究柢，都是港府抗疫無能惹的禍，令港人淪落至看人家臉色。不管怎麼說，本港經濟弱不禁風，與內地盡快通關方是首務！