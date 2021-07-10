神州觀察：儲戶存款被消失　銀行耍賴太可惡

內地銀行近年屢爆儲戶存款不翼而飛怪事，引發廣大儲戶擔憂，亦將銀行安全管理方面的一些漏洞隱患暴露無遺。而儲戶存款「被消失」，更會牽扯到責任釐定、舉證、追討賠償等諸多複雜難纏的問題，尤其在事件當中，儲戶通常處於弱勢一方，一旦權益受損，追討十分不易，甚至會遭遇各種人為刁難阻擾、插贓嫁禍亦不足奇，這種狀況勢須改變。

中國裁判文書網近日披露了一宗銀行存款糾紛案，一名姓孫女士於2009年往山東棗莊農村商業銀行薛城分行（現名）存入100萬元（人民幣‧下同），惟至5年後竟被該行告知，其戶口只剩一元，於是向法院提告，誰知對方竟反賴孫女士偽造存摺，並因此一度遭刑事拘留。直至去年4月，警方終查實其未有偽造存摺，當地法院並於去年底裁定涉事銀行需向孫女士賠付100萬元存款及利息，但對方仍遲遲不履行裁決，近日再被法院頒令強制執行。

綜觀這些年不時發生的儲戶存款被消失案件，原因大致有如下幾類：一是銀行有「內鬼」，並與不法分子聯手盜取存款；二是儲戶遭遇忽悠，有銀行職員變相銷售保險、基金等產品，將部分存款變成了「保單」，從中賺取提成；三是銀行系統本身存在缺陷或訊息洩露問題，導致儲戶存款被盜；再就是屬職務侵佔、違規挪用存款等。總之不管屬哪種原因，本案涉事銀行的管理漏洞十分明顯，令人憂慮。

更需指出的是，涉事銀行當初反告受害儲戶偽造金融票證，及在警方查明真相、法院依法作出理賠判決後，仍故意拖延支付等做法，堪稱刁蠻又可惡，既不講理，又不尊重法律，如此囂張跋扈，令人汗顏。由此亦可看出，一般民眾遇到這類倒楣之事，絕對有得折騰，而且未必能折騰出結果來，事實上，有些銀行就曾成功以「員工個人行為」撇甩責任，不到你不服。乃至有輿論認為不應止步於民事追責、賠款了事，還需追究相關人員的誣告、失職瀆職等法律責任，可說很有必要。

眾所周知，中國是世界第一儲蓄大國，目前總體居民存款更達100萬億元之多，並由此帶挈了銀行業的蓬勃發展；公開數據顯示，現時全國擁有的大小銀行已超過4,000家，當中既有國有商業銀行，也有股份制、民營、外資銀行，以及諸多城商行、農商行、村鎮銀行、農村信用社等。銀行織起龐大的金融網絡，方便了百姓，亦得益於百姓，而這一切又需取決於信任二字，存款安全更應是其中的關鍵，若銀行都不講契約精神，罔顧儲戶利益，最終只會令人望而卻步，屆時哪有業務可做？