功夫茶：野豬成群爭覓食　杜絕奇景要善終

網絡上流傳「舊香港十景」、「新香港八景」等，之不過，未能查證，又缺乏認受性，大家也就姑妄言之，姑妄聽之！反正都係上世紀30、40年代嘅事，乜嘢「旗山星火」、「仙橋霧鎖」、「鵝澗榕陰」、「鴨洲帆影」等，俱往矣！時移世易，乜都變晒咯！

依家香港奇景，計功夫茶認為係「動物奇觀」。不是嗎？嗱！香港最多老鼠！18區都有鼠患，香江已淪為「老鼠樂園」，老鼠多到貓都唔想捉！絕對唔係誇張，好幾個街市更出現「群鼠開餐噬豬殼圖」，場面震撼，允稱「香江奇景」之一。其他如流浪狗三五成群，尤其鄉村郊野地區；仲有大嶼山、梅窩、西貢等嘅流浪牛；日前天后有野豬誤闖大廈停車場，結果跳過圍牆墮斃變「慘慘豬」！早前又有野豬BB大鬧港鐵車廂，仲坐上關愛座扮老豬咁鬼搞笑，勞煩大批警員戒備圍捕！都真係「野豬出沒注意」！

之不過，最奇景嘅一幕，當數8號周四深夜時分，香港仔驚見逾30隻野豬聚集「開餐」。是咁的，原來早前有市民將5袋廢料棄置喺深灣道布廠灣工業區對出行人路旁，匿藏喺附近山頭嘅野豬誤以為係食物：今趟冇死喇，天降餡餅，已好幾日冇乜嘢食落肚，好歹擦餐勁！群豬於是由斜坡奔騰而下，將5袋廢料拖出馬路中，利齒咬穿袋口「開飯進餐」！試想想，逾30隻野豬呼嘯聚集，在夜燈掩映下，場面壯觀；有途人發現「機不可失」，於是拍下「一群野豬覓食夜圖」！本報記者尋日凌晨一時多趕去現場，群豬已散去，只見路中遺下該批廢料零星四散！

各位街坊，野豬出沒鬧市已非新聞，而佢哋誤闖亂撞，經常失足墮坡、被困鐵欄空隙、墮渠被困甚至失救墮斃則時有所聞！事實上，香港野豬應已氾濫成災，佢哋喺山頭野嶺唔夠嘢食，才會跑出鬧市頭岳岳、四圍踱，如此「自由行」，一來擾民；二來馬路多車，尤其夜晚，一個唔覺意撞到，彼此都危險！

漁護署應諗諗計，譬如話有系統咁圈養，反正香港每日丟棄約3,000公噸廚餘，用來餵野豬，肯定飽到佢哋唔想出山，大呼「老豬不行了」！乖乖獃在山上野地。功夫茶認為，漁護署義無反顧，更應該幫野豬絕育，佢哋冇得繁殖，就可以解決野豬為患之禍。再講吖！本報曾獻「官辦貓狗善終園」藍圖，一條龍提供其生養死葬，10年內令流浪動物絕迹街頭！呢個藍圖亦絕對可以用之於杜絕日益氾濫嘅野豬；漁護署唔好淨係話「冇先例」就乜都唔使做！踏出第一步，為野豬做番場善事都好啩！