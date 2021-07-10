世界視線：海地淪失敗國家　美國人難辭其咎

海地總統莫伊茲日前在首都太子港遇刺身亡，當地警方表示，刺殺行動由6名外國僱傭兵策劃。有片段顯示，殺手自稱是美國毒品管制局（DEA）探員執行任務，但遭美國政府否認。

海地局勢連年動盪，幾乎是全世界公認的「失敗國家」，就連罕有對他國內政表態的中國，亦在聯合國安理會上，指摘該國領導人要對當前「失望甚至絕望的局面，負有主要責任」。

對於被指是「幕後黑手」，華府迅即予以否認，美國總統拜登形容暗殺行為「令人髮指」，又指身為海地最大援助國的美國政府，已準備好「協助調查」。有學者分析，所謂「協助調查」，其實只是「軍事介入」比較委婉的說法。事實上，莫伊茲的管治不得人心，加上新冠疫情肆虐（原定接班的最高法院院長亦染疫身亡），當地要求莫氏下台的抗議不絕如縷。另一方面，海地原定去年舉行大選，但莫氏以當初選舉爭議延遲就職，因此任期仍有一年為由而推遲大選，並獲拜登政府支持。

按理說，海地不管怎麼說也是一個主權獨立的國家，真要有「外部軍事力量」介入維持秩序，亦應由聯合國維和部隊出面，怎麼也輪不到美國人瞎操心，說穿了，無非是老美將加勒比海當作自家後院所致。

更何況，海地今天的不堪境地，正跟美國人的介入密不可分。自上世紀以來，海地選出的總統皆是美國利益的忠實代理人，有將國家海關和財政權讓給美國者；有跟美國簽訂貸款協定，致使國家陷入債務危機當中；而美國對各任總統的倒行逆施、踐踏人權不聞不問。可以說，海地淪為全球最貧窮落後的國家之一，美國人要負很大責任。值得留意的是，與海地同處一個島嶼上的多明尼加共和國，卻能平穩發展，人均收入足足是海地的10倍。更別提當年美國人把黑奴運往非洲，憑空建立利比里亞這個全新國家，不僅憲法，甚至連國旗也抄足美國，結果又是淪為全球最窮國家之一，證明美國「輸出民主」的實驗徹底失敗。