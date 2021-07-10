香港大學學生會評議會竟冒大不韙決議悼念兇徒，稱其為港人犧牲，形同支持恐怖主義活動，其心可誅，其目的為何？是投票決議的盡是港獨、恐怖主義的同道人，以此向社會和政府抗議？他們此議一出，全城嘩然。港大校務委員會主席督促國安處跟進，又指校方將審視是否將有關學生逐出大學。這是恰當的建議，學生對恐怖主義的是非不分，偏幫兇徒，這怎符合港大「明德格物」的校訓？且港大學籍由公帑資助，卻利用來替恐怖主義張目。政府與社會應對之追究，杜絕他們在校內潛伏，作為港獨的組織者。

一日之內，港大學生會評議會在各方壓力下，即撤決議，公開道歉，部分評議員與幹事會辭職。但他們是真的悔改嗎？若不是有國安法威逼，他們可能堅持下去。港大學生這次醜陋表演，反映港獨在港大的學生系統裏長期潛伏，根深柢固，不是一屆幹事會的問題。或許除了校方嚴肅紀律外，更重要的是國安處要清查，即使個別沒有犯案，亦應詳細了解他們在校內校外的組織連繫，以防將來他們作亂。

我們在港大時，港英政治部有學運積極分子的黑名單，當時是我們愛國愛港，與殖民地抗衡。現在回歸之後，港大的學運變質，竟成殖民地復辟勢力，借英、美對抗祖國。老學運分子中也有個別人物轉變成港獨的推動和支持者，令人慨嘆。這應該是回歸之後港大文化的差別。我們的年代，洋人當權，單顧飲酒享樂，讓學生自治。上世紀70年代窮學生入港大，從貴族大學一改，反殖民主義和愛國主義由此而生。回歸從過渡期開始，英美勢力刻意營造大學的教育與文化，學生的學術與政治空間日小。回歸前後港大實際更趨政治化，中大、科大亦然，意識形態的競爭劇烈，學生缺能力與教授爭論，與我們年代不同。大學竟成美式意識形態攻城略地之域，不少學系早已淪陷。動亂一起，整個大學也可以變成黑暴大學。幸好國安法實施，中央政策從嚴，中央與特區政府好應認真地改革、清理大學，以免在大學裏讓港獨、黑暴可以延續發展。

對港大此次行動徹查潛在港獨分子的黑名單，以防患未然，也可起警嚇作用。亂世用重刑，搗亂勢力強頑，不能不用非常手段。