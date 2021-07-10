前保安局局長李家超升任政務司司長後，第一個政治任務就是出任候選人資格審查委員會主席，負責確認行政長官選舉委員會界別分組選舉及立法會選舉參選人的參選資格。這是一項極為重要的政治任務，關乎朝廷的人事大計。李家超表示，要把偽裝擁護《基本法》的人審查出來。

大家都知道，建立「資審會」是經過反修例暴亂、中央頒布《港區國安法》、落實中央全面管治權等之後的舉措，毋庸諱言，這個審查是政治審查，將會嚴格而細膩，絕非搞形式、走過場。過往選舉行政長官的選舉委員會委員和立法會參選人的資格都沒有通過嚴格的政治審查，結果魚龍混雜，一些政治背景可疑、政治立場有問題的人，都能堂而皇之的成為選舉委員或候選人。如此洞門大開，當然無法保證政治可靠之人掌握治港大權。

英國人撤退後，香港在行政、立法、司法等各方面的管治領域，誰也說不清到底有多少的無間道、潛伏者、洋奴餘孽，他們儼然是「社會精英」，身懷外國護照，「倚徙於華洋之間，往來於主奴之界」，在香港、北京和倫敦都很吃得開。他們表面上「擁護《基本法》」，高喊「愛國愛港」都沒問題；他們往往以特別愛國的面貌和表現示人，頗有欺騙性；他們中的一些人還捏準了「北京軟肋」——為了「統戰工作」，為了體現「港人治港、高度自治」，會相當容忍某類似乎有「統戰價值」的人，甚至他們表現出和反對派政客相一致的樣子也無所謂。

現在他們的剋星來了，朝廷要認真對待「資格審查」，認真對待各種偽裝者和政治上的不合格者。同樣重要的是，過往的行政長官選舉委員會成員，由於沒有審查，人事結構「五湖四海」，有各種利益集團又攙合了反對派勢力，選委會成了各路人馬博弈的政治交易所，「民主協商」變質、變味，烏煙瘴氣！