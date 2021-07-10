美國對中國的畏懼，已到了草木皆兵、杯弓蛇影的地步。日前有美媒圖文並茂地報道，中國正在甘肅玉門附近的沙漠區興建大量洲際彈道導彈的發射井，數量達119個之多。該報道還引述美國研究人員指出，這些發射井可能是為東風41的洲際彈道導彈設計，表明中國為了加強其核威懾而做出重大努力，項目規模「令人難以置信」。連美國國務院發言人也煞有介事地表示，相關報道與其他事態發展表明，中國核武庫增長速度更快，超過先前預估的水準，此事令人擔憂，也引發對中國的強烈質疑。

這到底是怎麼一回事？原來，這些所謂導彈發射井，其實是當地正在興建的風力發電機基座，老美自己嚇自己，成為一場國際笑話。正如中國軍事專家指出，用地下發射井的方式發射導彈是冷戰時期的做法，現在強調的是機動發射，中國不可能選擇這種既過時又笨拙的方法。再說，洲際彈道導彈必須廣泛分布，才能避免被敵方攻擊破壞，難道中國連如此簡單的道理也不知道？

說穿了，老美之所以張冠李戴，將風力發電機基座當成導彈發射井，主因就是缺乏自信。美國表面上看似不可一世，實際上不過是紙老虎，面對中國迅速崛起，既焦慮又恐懼，以致杯弓蛇影。據說數十年前美國中情局在衞星照片上發現中國福建西部山區有很多「核彈發射井」，後來才知道那些只是客家土樓，虛驚一場。沒想到數十年後的今天還會出現這種笑話，可見老美是多麼神經兮兮。

神經兮兮源於缺乏自信，缺乏自信又產生自卑心態，自卑心態再演變成自大心理。老美正是在這種怪圈裏打轉，自己活得辛苦，也導致世界動盪不安。