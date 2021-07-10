前年開始，香港就像發了一場又一場噩夢，到現在逐一開始夢醒，又或者說不想甦醒也是要醒，全世界都在看香港的發展，不能再頹喪下去。無論是黑暴或新冠肺炎，都令本地染了致命「病毒」，撥亂反正，救救香港，議會當然是必爭之地，立法會已經踢走了大部分反對派，幾乎接近「清零」，但立法會一向是建制派主導，區議會則在前年的選舉被攻陷，泛民主派控制17區區議會，成為反中亂港基地，所以政府出招也是刻不容緩。

政府將於本月安排區議員宣誓，預計約230名區議員不符宣誓要求，會被追討上任至今的所有薪酬及津貼，每人逾百萬元，一次過交還，相信沒有太多人願意，亦很難有能力做到。

消息一傳出，區議會立即爆出瘋狂辭職潮，近日累積辭職約百人，簡直是一鋪清空了區議會。為何人人爭相辭職？原來據講區議員在被DQ前若先主動辭職，就不會被追討薪津。

消息滿天飛，民主黨公開要求港府盡早澄清，表示該黨有區議員正考慮是否辭職，擔心因為民主黨參加35+初選而受到牽連。這些其實都是廢話，政府出招要一擊即中，難道這樣傻事先張揚嗎？

正所謂食得鹹魚抵得渴，沒有人揸支槍叫你加入民主黨，既然入了黨，自然要承受相應的後果，如果真的是理念不同，特別是民主黨參加初選後，可以立即退黨，明哲保身。自己選擇留下來，當然是想繼續倚靠該黨的勢力，若果當初不是攀附民主光環，眾多寂寂無聞的黃毛小子何德何能做區議員？現在又表示擔心被秋後算帳，這是甚麼「玩法」？區議會「陣痛」踢走這些人，也是市民之福。