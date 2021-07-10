筆者日前於立法會提出質詢，問及特區政府有否了解本地法輪功組織的資金來源，以及會否取締本地法輪功組織，並且禁止其在本港進行的活動。

法輪功一直透過其報章、網站、電視台鼓吹違憲行為，包括要求結束中共領導。黑暴期間，法輪功透過連串宣傳，對黑暴推波助瀾。據報，本月初的銅鑼灣恐襲案，記者追蹤案發時情況，主流媒體已熄機停播，法輪功網媒竟像「未卜先知」，離奇地將兇徒由遠至近，將刀刺警員的全程直播出街，令人懷疑兇徒和拍攝者之間的關係。

此外，鍾翰林女友何忻諾去年涉違《港區國安法》被捕時，其居所藏有法輪功背景的煽暴刊物。日前涉及炸彈恐襲案的9人，警方於案發現場檢獲相同的法輪功黑暴刊物，可見該批滋事分子深受法輪功「洗腦」荼毒之害，踏上恐怖襲擊的不歸路，該組織對本港貽害深遠。

總部設於美國，植根本港達28年的法輪功，在港建立反中亂港平台，其媒體與攬炒派、潛逃海外的黑暴過從甚密，透過報章、電視台等所謂「媒體」，煽動和美化暴力，為黑暴「歌功頌德」，攻擊中央，全面滲透本港政治活動，破壞社會繁榮穩定。

筆者過去一直接獲市民投訴法輪功街站阻街，其展品污衊中共、抹黑中國政府，根本不是甚麼宗教組織，是「掛羊頭賣狗肉」行顛覆國家政權的組織。國安法實施已一年，法輪功雖有收斂，但仍活躍，其行為構成顛覆國家政權。

保安局局長鄧炳強在回應質詢時表示，由2013年起至去年5月，當局進行逾3,500次的聯合特別行動，要求法輪功攤檔移除未經准許而在政府土地展示的宣傳品，強調政府必會依法處理，若有足夠證據，會按權力凍結資金。

1999年7月，中央基於法輪功組織打着宗教的幌子，實質上嚴重擾亂社會秩序及危害國家安全，宣布認定法輪功組織為非法組織，並決定予以取締及禁止其活動。被定性為邪教的組織在香港卻仍能公開活動，反中亂港，完全不能接受！香港由亂入治，撥亂反正，依法取締法輪功維護國家安全刻不容緩。