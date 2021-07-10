精人出口，笨人出手。密謀在本港法院、海底隧道、鐵路等公共設施發動恐襲的「光城者」成員及幕後主謀共9人被捕後，當中3名年僅15至19歲的中學生迅速被落案起訴違反《港區國安法》第24條串謀恐怖活動罪，提堂後不准保釋；反觀被指為幕後金主的大學管理層及其中學教職員太太，則獲准以現金10萬元保釋外出。3名涉案中學生不僅痛失自由，而且所涉罪行極之嚴重，隨時前途盡毀，不是笨人出手是甚麼？

上述事件只是冰山一角。黑暴一役，警方拘捕超過一萬人，學生便佔了四成。他們在97回歸時仍未出生，根本不可能受到任何政治迫害，遑論港府的政策就算不完善，也從來沒有虧待過他們，可知學生對中港政府莫名的仇恨，全部來自校內黃師灌輸，以及反中亂港傳媒洗腦。

毒果報反中亂港26年，黑暴期間製造各種失實言論抹黑中港政府及警隊，散播充滿仇恨、極盡煽動之能事的文宣，將投擲汽油彈的暴徒說成是「火魔法師」，凡此種種，不勝枚舉，終致年輕人仇恨上腦，紛紛淪為暴徒，毀了一生。港府一直對亂港毒媒放任自流，甚至以此作為新聞自由、一國兩制的體現，簡直是助紂為虐；中資公司過去更不時在毒果報落廣告，對敵慈悲對友刁；直到中央忍無可忍，落實國安法，港府不得不改弦更張，毒果報才宣告玩完，然而餘毒未消，繼續遺害學子。

至於充斥各大中小學的黃師更是不計其數，教育局一直姑息養奸，暗中包庇；大學校長更是狼狽為奸，與黑暴學生和黑暴政客同聲同氣，一些法律系講師和教授更藉教席不斷播毒，令香港亂象叢生。歸根究柢，都是港府長期不作為惹的禍。