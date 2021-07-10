警方剛破獲一個恐怖組織，該組織計劃發動炸彈襲擊，據說其中一個主要的金主和策劃者，正是來自本地一所大專院校。香港教育界活像一棵滿布蛀蟲的大樹，眼看快要爛到入心，樹木管理者卻是愛理不理。

本欄在今年4月10日發表過一篇文章，敍述在該日之前兩、三天，走進本地一所大專院校的見聞，文中指出：「筆者到一所高等院校造訪……坐下來隨手翻閱派送的學生報，不看則已，一看之下不禁悚然心驚。內中言詞激越，白紙黑字，呼籲年輕人不要屈服於強權之下，應該強健身心，武裝自己，好為『復國』而戰。香港有部分激進的大學生頭腦發熱，作此狂想不足為奇，但敢如此明目張膽，披肝露肺，發表於校園刊物上，卻是我意料之外……編著者竟然膽敢視《港區國安法》如無物」。

本人畢竟跟該院校有過一段緣，為存厚道，當日發表上文時，沒有明言該學生報是來自哪裏。沒料到，如今該校果然孕育出涉嫌恐襲的狂徒，委實讓人遺憾！《港區國安法》是在2020年中通過，上述刊物卻在2021年2月出版，校方何以見如不見，聽之任之呢？2月刊印的讀物，我在4月到訪時仍然可以隨處找到，至今是否還在校園流布，甚至新的一期會否繼續傳達這類煽動性言論，尚未可知。這段期間，該校有多少師生受到荼毒，更是難以估計。最低限度，筆者當日到訪時，校內一位跟我年齡相若的教員，就主動提及反政府之事，甚至半真半假的說，必要時他也可以為所謂的「香港革命」而犧牲。

亂黨們表現得毫不掩飾，偏生大學管理層卻是熟視無睹，全不作為，真教你莫之奈何！