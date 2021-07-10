貪勝不知輸，全部變成豬。老朽講緊一班黃區議員，今屆區議會合共479個議席，黃區議員擸咗大部分議席，一時氣勢高昂，威到語無倫次！而事實上，呢班黃區議員不乏不學無術之輩，有啲盲字唔識多個；有的公然喺辦事處門口貼出「藍絲與狗不得內進」；有啲行為惡劣，譬如喺巴士上拒戴口罩，喺議會上做酒仙飲紅酒，公開警員個人資料等，都真係沒有最衰，只有更衰！

看到黃區議員不務正業，老朽當時內心已暗忖：但將冷眼觀螃蟹，看你橫行到幾時！果然，花無百日紅，何況一眾小學雞、冇料扮四條嘅黃區議員！隨着宣誓條例草案通過，全港區議員料將於今個月內宣誓，消息透露，港府早列出「負面清單」，包括支援並參與民主派初選嘅區議員、借出議員辦事處作票站、簽署「墨落無悔」抗爭派聲明等。阿哥，依家眼前無路想縮手，可惜一切已經太遲！

政府最辣一招，就係除咗DQ一班黃區議員外，更有可能追討過去一年多嘅薪津，每名區議員料超過100萬元，而擔任區議員正副主席嘅甚至會超過200萬元。呢則追薪消息傳出後，嚇到班黃區議員睡不安寢、食不知味，一時之間，辭職之聲不絕於耳，之前已有唔少攬炒派為保平安已率先辭職，依家更多走夾唔抖，據悉最少已有逾百名區議員辭職，好明顯，大難臨頭仲唔各自飛咩！

昔日老襯當旺猛食胡，今日識時務者點都要向烏龜學習，即係得縮頭時且縮頭，乜嘢「齊上齊落」、「核爆都唔割席」，講過算！一陣偷雞唔到蝕把米，倒不如歸咎「環境改變」，只好「急流勇退」！留得五湖明月在，不愁無處下金鈎吖嘛！