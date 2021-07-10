警方國安處根據情報顯示事態嚴重，採取緊急行動破獲「光城者」恐怖組織，在尖沙咀旅遊區賓館TATP土製炸彈試驗室，拘捕了9男女，6人為中學生，兩人為大學及中學教職員，及時制止了一場計劃在港鐵、海隧、法院甚至公眾地方實施的恐怖襲擊，屬不幸中之大幸，否則將會出現連串塔利班式的恐怖炸彈案。另外，香港大學學生會評議會日前竟通過動議悼念銅鑼灣恐襲案兇徒，讚賞其為港人犧牲，向恐怖分子致敬，慰問其家人。連串舉動不是已說明境內外反中亂港勢力，正千方百計進行政治反撲，妄圖掀起新一波動亂嗎？

「光城」即「光復我城」，是港獨組織在黑暴期間的口號及動員令。「光城者」9男女來自教育界、學界，一再說明香港教育系統和大、中、小學，是反共、反中、反政府的重災區。對此，教育局除了在新學年開始實施新的國民教育內容取代通識科外，卻沒有更進一步、更徹底的清除病灶措施，甚至拒絕公眾要求公開瀆職犯法的教師資料，寧可用公帑與某基金對簿公堂，令人極為失望和憤怒。

「教不嚴，師之墮」，完全適合用於批評今天香港的教育系統。香港的大、中、小學已成為孕育反社會、反建制、反中共、反中國的暴徒，甚至是恐怖分子的洗腦基地，令人悲哀！與其痛斥被洗了腦的暴徒及恐怖活動，更必須強烈批評那些幕後黑手及不嚴肅把關的當權縱容者。

逾萬黑暴被捕者中，四成是學生，被捕學生中又有四成是中、小學學生，最細12歲，不是令人寒心嗎？今次TATP炸彈案是教師加學生成軍，最細也是十多歲。請問教育局局長楊潤雄，還要袒護那些失德及犯法的黑暴教師到何時？