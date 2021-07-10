到了7月，影響200多名泛民區議員命運的宣誓進入倒數。據了解，政府經過詳細研究，決定下述4類行為涉違反負面清單所列條文，極可能被褫奪區議員資格，包括：

一、參與民主派初選，最新範圍除所有列於參選名單上之人士、借出議員辦事處作票站，亦涵蓋在初選期間義務擔任「站長」之人士，涉「作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序」；

二、參與簽署「墨落無悔」抗爭立場聲明書，涉「作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序」，其中公民黨和新民主同盟以全黨名義簽署，故該兩黨所有區議員也難獨善其身；

三、在去年5、6月簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，涉「尋求外國政府或組織干預香港特區的事務」；

四、曾在議員辦事處展示「光復香港，時代革命」標語，涉提倡港獨。

除了已辭職的逾百名民主派區議員，仍有不少泛民區議員身陷DQ雷區，政府敲定會向他們追討償還由2020年初上任至今的所有薪酬及津貼，料每人涉逾100萬元，部分人恐怕難以償還，面臨破產。

若是有關區議員遭DQ前主動辭職，結果會否不同？有政界人士表示，如果已辭職，當局料不會審視其有否違反負面清單，個案會「凍結」不予處理，變相可以避過遭追還薪津。短期內會否有大量民主派區議員請辭，將成為大眾關心的焦點。

大家有目共睹，民主派區議員自上任後，政治凌駕民生，凡事以政治立場先行，疏忽職守，罔顧民生議題，根本沒有遵照區議會條例和區議員手冊2020-2023的規定，真誠地履行區議員的職務，不但背棄了支持他們的選民，而且沒有效忠特區政府及真誠地為社會服務。公職人員宣誓效忠國家制度、擁護國家法例是國際通例，任何違反誓言的行為是不能容忍的。例如在英國，任何人拒絕效忠英女王，將無法就任議員；美國的國會議員須宣誓效忠美國憲法，違反誓言可被刑事檢控。沒有國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言或背叛國家的行徑視而不見。

特區政府依法要求區議員宣誓擁護《基本法》和效忠特區，是合法合情合理。無可置疑，反對派區議員胡作非為，破壞區議會的秩序，在開會時唱宣揚港獨的歌曲，否決有利民生的政策，只提出政治理念的動議等，令區議會成為他們在鎂光燈下表演的舞台，根本白支薪津，浪費公帑。如果今次他們被依法DQ，要償還薪津，也是咎由自取，大快人心！